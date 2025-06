Izraelska vojska je saopštila da je Iran jutros pokrenuo nove napade na Izrael. Rečeno je da njihovi odbrambeni sistemi "deluju kako bi presreli pretnju". Nakon noćnog američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, ovo je bio prvi odgovor Irana.

Iranske rakete su pogodile severni i centralni Izrael, prema izveštajima medija u zemlji. Navodno su pogođena područja Haife, Nes Ciona, područja Rišon Leciona i Tel Aviva.

Službe za vanredne situacije saopštile su da su zgrade u Tel Avivu teško oštećene nakon što ih je pogodila iranska raketa.

- Ovo je mesto razaranja velikih razmera. Nekoliko dvospratnih zgrada je teško oštećeno, a neke su se srušile - saopštila je agencija za vanredne situacije Magen David Adom (MDA).

Something big landed in Tel Aviv this morning pic.twitter.com/Y0914mCaQQ