CELA AMERIKA NA NOGAMA NAKON NAPADA NA IRAN Demokrate besne: PREDSEDNIK MORA BITI OPOZVAN! (FOTO)

Američki predsednik Donald Tramp suočava se sa žestokim osudama i pozivima na opoziv nakon što je naredio iznenadni napad na glavna nuklearna postrojenja Irana, bez odobrenja Kongresa.

Kongresmenka Aleksandrija Okasio-Kortez nazvala je napad „ozbiljnim kršenjem Ustava“ i dodala da je Tramp „rizikovao globalni rat“, zahtevajući njegov hitan opoziv.

The President’s disastrous decision to bomb Iran without authorization is a grave violation of the Constitution and Congressional War Powers. He has impulsively risked launching a war that may ensnare us for generations. It is absolutely and clearly grounds for impeachment.

Njoj su se pridružili brojni demokratski zakonodavci, uključujući Šona Kastena i senatora Bernija Sandersa, koji je izjavio: „Predsednik ne može sam povesti zemlju u rat!“

