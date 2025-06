Počela sam da radim kao dadilja za bogatu porodicu posle fakulteta: Nisam očekivala da će ove stvari zahtevati od mene (VIDEO)

Eveling Singlton, nakon što je završila studije, ubrzo je shvatila da ono za šta se školovala nije njen poziv pa je počela da radi kao dadilja za jednu bogatu porodicu, a ovo su njena iskustva

Prošle jeseni, Evelin Singleton (23), zaposlila se kao dadilja za bogatu porodicu, kada su rođitelji otišli na godišnji odmor, čuvala je njihovog sina Džejkoba.

- Džejkobova mama me je kontaktirala prošlog septembra i odmah mi je rekla da ju je privukao moj profil, jer nisam nabrajala samo svoje radno iskustvo već i opisivala sebe kao osobu, što se ispostavilo da je majkama važnije - ispričala je Evelin za Biznis Insajder.

Prema njenim rečima, kada unajmite nekoga ko će se brinuti o vašem detetu, to mora da osoba kojoj možete da verujete i koja će vašem detetu poslužiti kao uzor.

- Pitali su me koje razvojne aktivnosti planiram da radim s njim i kako ću se postaviti. Ubrzo su me pozvali na video poziv, a zatim je usledila i ponuda za posao - nastavila je ona i dodala da ova bogata porodica većinu svog vremena provodi u Nešvilu, ali svake godine po mesec dana odu u Masačusets.

Nakon što je diplomirala, 2021. godine, Evelin se preselila u Nešvil zbog posla u korporativnoj kompaniji ali je ubzo shvatila da to nije njen poziv, pa je nakon samo 6 meseci dala otkaz.



- Radila sam kao dadilja tokom leta, ali ovo je bilo moje prvo pravo radno mesto. Džejkoba sam čuvala radnim danom od 9 do 17 sati, sa izuzetkom od dodatnih pet sati fleksibilnog vremena, ako odluče da izađu na večeru tokom nedelje - ispričala je.

Njene dužnosti, pored brige o Džejkobu, uključuju i spremanje hrane za njega, pranje veša a, kako kaže, plaćena je i za prekovremeni rad.

- Najbolji način da opišem svoje početke jeste - vatreno krštenje. Bila sam uzbuđena zbog prilike, ali i nervozna. Ipak su oni za mene bili stranci i nisam bila sigurna kako ćemo funkcionisati - priča Evelin.

Evelino novo radno mesto bilo je dom ove porodice. Od njih je dobila svoju spavaću sobu sa kupatilom i garderoberom.Sve njene namirnice i kozmetiku, takođe su oni obezbedili. Kako je navela, uvek su govorili da - "Što je njihovo, to je i njeno". Imala je i dozvolu da koristi njihove automobile ili da im pridruži na ručku ili dnevnim aktivnostima.

- Kada živite pod istim krovom kao i vaši poslodavci, postoji izazov balansiranja privatnog i profesionalnog - kaže ona i dodaje da je ključ dobrog odnosa poznavanje ličnih vrednosti i uzajamno poštovanje.

- Džejkob se budi oko 7 ujutro. Iako službeno počinjem da radim tek u 9 h, obično doručkujemo svi zajedno oko 8 h i onda mi ga prepuštaju. Imam punu slobodu da organizujem njegovo vreme i aktivnosti - priča Evelin.

Vikendima kad je slobodna, ide na plažu, uzima automobil i ide u kupovinu ili se druži s novim prijateljima koje je upoznala na društvenim mrežama.

- Sada smo toliko bliski da mi je Džejkobov tata predložio da kačim njegove slike i snimke na svoj TikTok profil, govoreći da će me tako sladak dečkić sigurno proslaviti. Rado sam prihvatila tu ideju, zaista mi je delovala zabavno, ali svaki snimak objavim tek nakon što dobijem njihovo odobrenje - nastavlja Evelin i dodaje kako nikada nije imala problema jer to radi.

- Kad nas vide na ulici, ljudi spuštaju prozore svojih automobila i govore mi - Zar ti nisi dadilja sa TikToka? To me uvek oduševi. Takođe, često nam se javljaju i kompanije dečijih brendova u želji da sklopimo neku saradnju - ispričala je dadilja i dodala da još uvek nije sklopila nijedan biznis, ali ako do toga dođe, deo novca odvojiće i za Džejkoba.



- Nikad mi nije bila namera da postanem profesionalna dadilja. Džejkob još malo odrasta i kreće u školu, ali će uskoro postati stariji brat, pa se spremam za novi krug - završila je Evelin.

Autor: D.B.