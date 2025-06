Tramp izveo napad na iranska nuklearna postrojenja, EU ukida uvouz ruskog gasa do kraja 2027. - PINKOV GEOPOLITIČKI PREGLED

Pink.rs donosi vam geopolitički pregled za poslednjih sedam dana.

Predsednik SAD na svojim društvenim mrežama objavio je američku zastavu što je signal za uspešno izvršenu operaciju. Prvi put Donald Tramp je zastavu objavio kada je likvidiran general iranske revolucionarne garde Kasim Sulejmani. Ovog puta po sredi je bila obaveštajno vođena, kompleksna i višesatna operacija „Ponoćni čekić“ tokom koje su izvedeni udari na iranska nuklearna postrojenja od strane vazdušnih i pomorskih snaga SAD. „Završili smo naš veoma uspešan napad na tri nuklearna objekta u Iranu, uključujući Fordov, Natanz i Esfahan. Svi avioni su sada van iranskog vazdušnog prostora. Pun teret BOMBI je bačen na glavni objekat, Fordov. Svi avioni su bezbedno na putu kući. Čestitke našim velikim američkim ratnicima. Ne postoji druga vojska na svetu koja bi ovo mogla da uradi. SADA JE VREME ZA MIR! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, glasila je objava na mrežama predsednika Trampa. Na brifingu za medije koji su u Pentagonu održali sekretar za odbranu Pit Hegset i general sa četiri zvezdice Kejn dobili smo osnovne detelje. Reč je o vrlo kompleksnoj operaciji koju karakteriše veoma rigorozna operativna bezbednost. Do poslednjeg trenutka za operaciju je znalo samo nekoliko ljudi. Ni američke trupe na Bliskom istoku nisu bile upoznate sa ovim planovima, umesto toga naloženo im je da podignu nivo opreznosti na maksimum.

Kompletno savršenstvo američkog pristupa vojnim akcijama pokazuje zavidan nivo bezbednosne kulture. Pored toga što je Amerika superiorna u odnosu na Iran, ni jednog trenutka operacija nije prepuštena slučajnosti i rutinizaciji. Šta se dogodilo? Na let dug osamnaest sati uzletelo je sedam „nevidljivih“ bombardera B-2 „Spirit“, a kao sredstvo obmane iskorišćeno je poletanje dva aviona ka Pacifiku. Avioni su išli u potpuno nevidljivom režimu preko okeana. Karakteristično je da B-2 avioni poleću sa jako malo goriva koje se dopunjuje onog trenutka kada dostignu potrebnu visinu. Vrlo zahtevna i kompleksna logistička operacija. Kako je tekla operacija? Ukupno sedam od dvadeset B-2 bombardera poletelo je ka iranskim nuklearnim postrojenjima -u Isfahanu, Natancu i Fordou. Neposredno pred napad njima su priključeni avioni četvrte i pete generacije u cilju zaštite. Pentagon nije otkrio o kojim avionima je reč, već je saopštio njihove borbene zadatke koji se sastoje od prednje zaštite maršute leta. Interesantno da ni jedan iranski avion nije poleteo u susret vazdušnoj armadi, kao i to da nije bilo dejstva iranske PVO sa zemlje.

Vazdušni prostor je očigledno bio očišćen do savršenstva. Ukupno je tokom noći 22. juna isporučeno 75 precizno vođenih bombi i raketa. Pouzdano se zna da je postrojenje u Fordou pogođeno iz B-2, dok je na brifingu navedeno još jedno postorenje prema kome je korišćena bomba GBU-57. Ukupno je isporučeno 14 GBU-57 koje su teške oko 13,5 tona i dugačke 6,5 metara. Ovo je prva borbena upotreba boingovih GBU-57 bombi koje se nazivaju još razarači bunkera. Sama bomba je opremljena senzorima za identifikaciju mesta aktiviraranja eksplozije. Bomba svojom teško obloženom košuljicom od preko 2 tone probija barijere od zemlje, kamena i betona i zatim detonira. B-2 bombarderi su opremljeni radarima koji daju trodimenzionalni pregled mete. Ovaj pregled je često detaljniji od samih obaveštajnih podataka koji su u posedu. Ekspertski izvori navode da su pored GBU-57 i tomahavk krstarećih raketa korišćeni lovci na radare naoružani raketama AGM-88 HARM. Ove rakete imaju sistem vođenja da se ustreme na PVO rakete i radare i verovatno su upotrebljene protiv odbrane nuklearnih postrojenja. Tokom Zalivskog rata 1991. godine, iračke snage su prestale da uključuju svoje radare zbog ovih raketa. Verovatno je isti slučaj bio i sada u Iranu. Dok popunjavamo mozaik korišćenog američkog arsenala kompletirali smo 14 GBU-57, 30 tomahavka dok je još 31 oružje ostalo nepoznato.

Iz razloga operativnog obezbeđenja Amerikanci ne otkrivjau svoj „smrtonosni miks“ iz razloga što se ovakva taktika može jednog dana koristiti protiv drugih država sličnih Iranu. Efekat razaranja nuklearnih postrojenja se još uvek procenjuje kao i odgovor Irana. Analizirajući komercijalne satelitske snimke pojedini eksperti upozoravaju na mogućnost da postrojenje Fordo nije u potpunosti uništeno. Postoji opasnost da je Iran premeštao obogaćeni uranijum. Ostaje mogućnost da će izraelska avijacija nastaviti sa bombardovanjem postrojenja koje je američki napad „omekšao“.

Jedno je sigurno, Iran ne može da prati američku lestvicu eskalacije. Potencijalni scenariji u vidu iranskog odgovora obuhvataju sajber napade, terorističke napade, ograničeni raketni odgovor i blokadu moreuza Ormuz. Iranski parlament je glasao za odluku o zatvaranju Ormuškog moreuza, da li će to biti sprovedeno u delo pokazaće naredni dani. Kina se snažno usprotivila blokadi Ormuškog moreuza jer bi to direktno ugrozilo njene ekonomske interese. Najsnažniji faktor odvraćanja koji je imao Iran bile su mreže terorističkih proksija. Iran ima istoriju da uzmiče pred izazovima svaki put kada raspolaže procenom o ugroženosti režima. Tako je 2004. godine Iran podvio rep kada su Amerikanci zagazili u Irak. Isto se dogodilo kada je Hezbolah uništen do nivoa disfunkcionalnosti. Posebno je zanimljivo da je BRIKS ostavio Iran na vetrometini. Nikakva reakcija iz BRIKS-a nije stigla. Poruke iz Rusije i Kine deluju kao mlaka saopštenja dok u plamenu raketnih udara sagoreva njihov ključni saveznik.

Iran je dugo vremena bio glavna pretnja na Bliskom Istoku zbog koje je raspoređeno 40.000 američkih trupa. Vojna pomoć iz Moskve izostaje. Rusija potpuno autistično poziva na mir i osuđuje esklaciju kao da ne postoji njena agresija protiv Ukrajine. Ideja o promeni režima u Iranu predstavlja dimnu zavesu kako bi se skrenula pažnja sa suštine – uništenja iranskog nuklearnog oružja. Teza o promeni režima je lagana propagandna eksploatacija koja je korisna za kineski i ruski propagandni narativ. Promena režima kao kolaterlna posledica svakako se može pojaviti kao mogućnost. Američki predsednik Tramp je na svojim društvenim mrežama objavio: „Nije politički korektno koristiti termin ’promena režima’, ali ako trenutni iranski režim nije u stanju da IRAN PONOVO UČINI VELIKIM, zašto ne bi došlo do promene režima??? MIGA!!!”. Ova objava je usledila nakon više potvrda da cilj nije promena režima. Evropski lideri u svojim reakcijama jasno podvlače da Iran ne može imati nuklearno oružje. Pričati u kontekstu međunarodnog prava u slučaju Irana deluje kao ruganje svetu zasnovanom na pravilima jer je Iran pod vlašću ajatolaha upravo taj koji je međunarodno parvo gazio decenijama. Izraelska strateška komunikacija ovaj konflikt naziva kroz formu “Izraelski rat protiv iranskog režima”. Ova kvalifikacija ostavlja dovoljno prostora za inkluziju svih građana Irana koji su protiv vlasti Islamske revolucije. Premijer Netanjahu objavljuje postove sa dva zagrljena lava ogrnuta izraelskom i iranskom šahovom zastavom. Ovaj segment propagandnih operacija usmeren je ka građanima Irana koji su u prethodnim decenijama više puta protestvovali protiv režima. Poslednji u nizu protesta koji su u krvi ugušeni bili su nakon ubistva devojke Maše Emini od strane “moralne” policije.

Presek kinetičkih dejstava je zastrašujuć. Prema objavama izraelskih odbrambenih snaga u periodu od 16. juna do 21. juna na Izrael je ispaljeno više od 950 raketa i bespilotnih letilica, 24 civila je ubijeno, 8.190 je evakuisano, 25.040 incidenata sa građevinskim objektima i 5.629 incidenata vezanih za imovinu i automobile. Efikasnost izraelske PVO procenjuje se na 92% u slučaju raketa koje Iran lansira, a u slučaju dronova efikasnost je 99%. Svakog dana izraelske odbrambene snage šalju između 20 do 30 aviona koji u napadnim dejstvima uništavaju iranske lansere za balističke rakete, PVO sisteme i vojne komplekse. Pitanje je nedelja kada će Iran izgubiti sposobnost za masovne napade kojima danas svedočimo. Eliminišu se strukture rukovođenja i komandovanja koje obuhvataju visoko pozicionirane vojne i paravojne iranske zvaničnike. Tokom današnjeg dana pogođeno je šest iranskih aerodroma. Izraelske odbrambene snage u saopštenjima ne koriste atribut iranski već mete nazivaju režimskim. Procene su da će Izrael ići do kraja u sistematskom uništavanju iranskih vojnih sposobnosti. Iran je u svrhu odmazde napao vojnu bazu u Kataru Al Udeid, prema poslednjim vesitma nema gubitaka, dok su svet preplavili snimci panike po šoping molovima u Dohi.

Republikanski senator Lindsi Gram ponovio je u svom intervjuu za NBC njuz da ima “84 kosponzora za zakon o sankcijama Rusiji koji će biti ekonomski razarač bunkera protiv Kine, Indije i Rusije zbog ruske brutalne invazije na Ukrajinu. Mislim da će zakon proći…vreme je da se glasa za taj zakon.” Republikanci preuzimaju aktivnu realpolitičku ulogu sa potpunom geopolitičkom svesnošću o posledicama popuštanja prema Rusiji.

Evropska komisija je predložila pravno obavezujuću zabranu uvoza ruskog gasa i tečnog prirodnog gasa (TPG) u EU do kraja 2027. godine, koristeći pravne mere kako bi se osiguralo da Mađarska i Slovačka ne mogu da blokiraju taj plan. Prema nacrtu dokumenta u koji je Rojters imao uvid, zabrana bi se formalno uvela od 1. januara 2026. godine, uz određene izuzetke koji bi važili još godinu dana, do 17. juna 2026. Dugoročni ugovori bi bili ukinuti najkasnije do 1. januara 2028. godine.

Komesar EU za energetiku Dan Jorgensen rekao je u ponedeljak da su mere osmišljene tako da budu dovoljno pravno jake da kompanije mogu da se pozovu na ugovornu klauzulu o ''višoj sili“, odnosno nepredvidivom događaju, kako bi raskinule ugovore o ruskom gasu. Slovačka i Mađarska, koje su nastojale da održe bliske političke veze sa Rusijom, navode da bi prelazak na alternative povećao cene energije. Ove zemlje su saopštile da će blokirati sankcije ruskoj energiji, koje zahtevaju jednoglasno odobrenje svih zemalja EU, i protivile su se zabrani. Da bi zaobišla ovo, Komisija je predloženu zabranu zasnovala na zakonima EU o trgovini i energetici, pravnoj osnovi koja može da se usvoji uz podršku većine zemalja i većine Evropskog parlamenta. Oko 19 odsto evropskog gasa i dalje dolazi iz Rusije, preko gasovoda Turski tok i isporuka tečnog prirodnog gasa (TNG), što je pad u odnosu na otprilike 45 odsto pre 2022. godine. Među zemljama koje i dalje uvoze ruski tečni gas su Belgija, Francuska, Holandija i Španija. Francuski ministar industrije Mark Ferači rekao je da Pariz "u principu" podržava zabranu, ali da je važno da se obezbedi pravnu i ekonomsku sigurnost za evropska preduzeća.

Jedan od lidera beloruskog opozicionog pokreta, Sergej Tihanovski, pušten je iz zatvora nakon što je pomilovan, saopštila je beloruska grupa za ljudska prava Vjasna. Nakon njegovog izlaska iz zatvora njegova supruga Svetlana Tihanovska u subotu je podelila video na kojem se on smeši i grli je nakon puštanja na slobodu, uz natpis: „slobodan“. Tihanovski koji je pušten na slobodu nakon apela Bele kuće, izjavio je u nedelju da američki predsednik Donald Tramp može da obezbedi slobodu svih beloruskih političkih zatvorenika. „Predsednik Tramp sada ima moć i priliku da jednom rečju oslobodi sve političke zatvorenike u Belorusiji, i ja ga molim da to učini, da izgovori tu reč“, rekao je Tihanovski. Istočnoevropska zemlja i dalje drži više od 1.000 političkih zatvorenika u svojim zatvorima, prema podacima beloruske grupe za ljudska prava Vjasna. Tihanovskom se na konferenciji za novinare pridružila njegova supruga Svetlana Tihanovskaja, koja je preuzela vođstvo opozicionog pokreta nakon što je on zatvoren. Oslobađanje zatvorenika u subotu dogodilo se samo nekoliko sati nakon što se specijalni izaslanik SAD Kit Kelog sastao sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom u Minsku, što je bila najznačajnija poseta SAD u poslednjih nekoliko godina. Tihanovski (46) bio je zatvoren više od pet godina.