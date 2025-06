Američki predsednik Donald Tramp je reagovao na izveštaje da su Izrael i Iran prekršili primirje na Bliskom istoku.

Rekao je da su obe strane krive, ali je posebno ljut na Izrael jer su odmah nakon dogovora o primirju ispalili veliki broj raketa, što do sada nije video. Tramp smatra da je reakcija Izraela bila preterana, naročito zbog jedne rakete koja možda nije ni bila namerno ispaljena.

- Izrael je, odmah nakon što smo sklopili primirje izbacio toliko raketa, to nikad ranije nisam video. Nisam zadovoljan ponašanjem Izraela. Kad kažem: 'Dobro, imate 12 sati', onda ne ideš u prvom satu i saspeš na njih sve što imaš", rekao je Tramp.

Takođe je rekao da su iranski nuklearni kapaciteti sada uništeni i da Iran više neće moći da obnovi svoj nuklearni program.

President Trump on Israel and Iran: "We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing." pic.twitter.com/xrztmebALZ