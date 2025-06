Strašna nesreća: Autobus pun učenika sleteo u reku, ima povređenih (FOTO)

Tri osobe su prebačene u bolnicu, a još 14 je zadobilo lakše povrede nakon što je dvospratni autobus sa učenicima sleteo sa puta i završio u reci u Hempširu.

Hitne službe su pozvane na lice mesta u četvrtak ujutru oko 10:07, kada je autobus kompanije Bluestar, koji je prevozio učenike Barton Peveril koledža, izleteo s puta.

Portparol Hitne pomoći izjavio je da su na teren poslata dva helikoptera i pet vozila hitne pomoći, kao i specijalne jedinice za brze intervencije, piše Sky news.

- Na lice mesta upućeno je više jedinica, uključujući pet ambulantnih vozila, dva helikoptera i specijalizovane timove. Svi putnici su evakuisani iz autobusa. Tri pacijenta sa ozbiljnijim povredama su prevezena u bolnicu, dok se oko 14 osoba sa lakšim povredama zbrinjava na mestu nesreće - naveo je portparol.

Koledž Barton Peveril se oglasio na Fejsbuku navodeći da je otvoren krizni centar za roditelje i da se intenzivno sarađuje s policijom.

- Molimo da niko ne dolazi na mesto nesreće, već nek roditelji dođu u krizni centar. Policijski službenik i osoblje koledža biće tamo kako bi pružili informacije i odgovorili na pitanja - saopštili su iz koledža.

- Svi putnici su pronađeni, a povređeni se zbrinjavaju. Saobraćajnica je zatvorena i očekuje se da će ostati zatvorena narednih 12 sati zbog istrage i uklanjanja vozila - dodali su iz policije.

