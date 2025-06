TRESLO SE TLO! Jak zemljotres pogodio Albaniju, dva minuta kasnije usledio je još jedan potres

Zemljotres magnitude 4.1 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 27. jun 2025 u 08:59 časova u Albaniji. Samo dva minuta nakon prvog potresa, usledio je i drugi, jačine 4 stepeni po Rihteru.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.45 i dužine 19.69.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

