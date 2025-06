GORI HOTEL U OMILJENOM LETOVALIŠTU SRBA! Vatra buknula u istorijskom delu Antalije, više od 30 vatrogasaca se bori sa stihijom (FOTO+VIDEO)

U jednom od najvećih turističkih mesta u Turskoj, u Antaliji, danas je buknuo požar u hotelu u istorijskom delu grada.

- Vatra je izbila u malom dvospratnom hotelu u istorijskom delu grada Kaleiči u Antaliji - izvestila je agencija Ihlas.

Buknuo požar u hotelu u Antaliji

Požar se proširio na još dva poslovna objekta pored hotela.

A massive fire has broken out in the historic center of Antalya, southern Turkey, engulfing a hotel and several other buildings. pic.twitter.com/WYFIg59lLz

Na terenu je 10 vatrogasnih vozila i 35 vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom.

Prema izjavama očevidaca, vatra je izbila oko 12 časova po lokalnom vremenu, a požar se brzo rasplamsao zbog jakog vetra.

Vatrogasne ekipe su na lice mesta stigle u roku od tri minuta od poziva. Gosti koji su se zatekli u hotelu su evakuisani.

Guverner Antalije Hulusi Šahin obišao je deo grada u kojem je izbio požar i izvršio inspekciju, preneo je portal Alanya postasi.

Guverner Šahin je rekao da se požar koji je izbio u hotelu proširio na još dve zgrade i da su ukupno oštećena tri poslovna objekta.

🔥A fire broke out in a small hotel in the historical center of Antalya, Turkey



The incident happened in the Kaleichi quarter. As reported by TRT, the fire quickly spread to the entire roof of the building and several nearby houses and buildings.



Firefighters arrived at the… pic.twitter.com/okWkLFGSyB