IRANSKI AJATOLAH IZDAO FATVU PROTIV TRAMPA I NETANJAHUA! 'Moharebima' ili neprijateljima Boga namenjene kazne pogubljenja, raspeća i amputacije udova

Veliki ajatolah Naser ​​Makarem Širazi, iranski vrhovni šiitski sveštenik, objavio je fatvu, verski dekret protiv američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, čin koji su neki stručnjaci nazvali podsticanjem na terorizam.

Širazi se obratio muslimanima širom sveta, prenosi Foks njuz pisanje lista Njujork san koji navodi da je fatva protiv Trampa i Netanjahua izdata 35 godina nakon što su iranske verske vođe izdale onu protiv pisca Salmana Rušdija.

U Širazijevoj fatvi se navodi da svaka osoba ili vlada koja dovodi u pitanje ili ugrožava vođstvo i jedinstvo globalne islamske zajednice (Ume) treba da se smatra "ratnim vođom" ili "moharebom", odnosno onim koji vodi rat protiv Boga.

Prema iranskom zakonu, "moharebima" su namenjene kazne pogubljenja, raspeća, amputacijom udova ili progona.

- Oni koji prete vođstvu i integritetu islamske Ume treba da se smatraju ratnim vođama - naveo je Širazi u fatvi.

Prema prevodu fatve koji je na društvenoj mreži X objavio Nijak Gorbani, britanski analitičar iranskog porekla koji je osudio Širazijev dekret, u njoj se direktno pominju predsednik SAD i vođe "cionističkog režima", odnosno Izraela i njihove pretnje ajatolahu Aliju Hamneiju, vrhovnom vođi Irana.

- Poslednjih dana smo svedoci da su predsednik SAD i vođe cionističkog režima više puta pretili vrhovnom vođi Islamske revolucije i nekim mardžima (verskim vlastima) atentatom. Mi, dole potpisani, ponizno pitamo: Kakav je islamski zakon i dužnost islamske zajednice i njenog rukovodstva u vezi sa pretnjom atentata na mardžu i vrhovnog vođu? I ako takvu akciju počini američka vlada ili bilo ko drugi, kakva je odgovornost muslimana širom sveta? - piše u fatvi.

Ona se završava molbom Svevišnjem da "uništi neprijatelje Boga".

