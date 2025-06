Britanski političar Najdžel Faraž kritikovao je albanskog premijera Edija Ramu zbog njegovih stavova o Bregzitu, a njihova rasprava nastavila se na društvenim mrežama na poprilično urnebesan način.

Naime, Faraž je tokom gostovanja na "GB News" govorio o Ediju Rami i njegovim stavovima i rekao da bi trebao "vratiti sve albanske kriminalce kućama".

- Jedan od 50 Albanaca u Britaniji je u zatvoru. Albanski premijer nas kritikuje zbog Bregzita i kaže da je Britanija "na veoma mračnom mestu", tražeći mesta za ostavljanje imigranata - naveo je Faraž.

Na ovu tvrdnju Rama je odgovorio na društvenim mrežama, te je rekao da njegovi podaci nisu tačni.

- Pogodite šta? Kada se brojke zaista izračunaju - iznenađenje! - čak i ako pretpostavimo da je svaki Albanac koji je trenutno u zatvoru kriv (a zapravo, mnogi su uhvaćeni u zastarelom i restriktivnom viznom sistemu), stopa kriminala među Albancima u Velikoj Britaniji ne bi bila veća, a verovatno i niža, od stope samog britanskog stanovništva - naveo je Rama.

Međutim, Faraž se tu nije zaustavio. Ponovo je odgovorio Rami.

- U Velikoj Britaniji ima 53.000 albanskih državljana, a 1.099 ih je u našim zatvorima. To je zapravo 1 od 48. Zamoliću ministra unutrašnjih poslova da organizuje da vam se svi ovi zatvorenici vrate. Hvala vam na saradnji - naveo je Faraž.

Nakon toga, Rama je ponovno odgovorio Faražu uz zanimljivu fotomontažu koju je kreilrala veštačka inteligencija.

Dear @Nigel_Farage,



My Catholic grandmother, God rest her soul, used to remind me of the Latin proverb: Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. That I guess goes something like: To err is human, but to persist in error is diabolical.



So instead of bothering the already… https://t.co/9d10EQgryV pic.twitter.com/d6rm3x9W4A