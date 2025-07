LUKAŠENKO PORUČIO VARŠAVI: Ako Poljska ponovo želi da nestane sa svetske mape - to će biti njen izbor

Poljska i Baltik pretvaraju se u vojni poligon — ako ponovo žele da nestanu sa karte sveta, to će biti njihov izbor, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko na svečanoj sednici povodom Dana nezavisnosti.

-Niko ne želi da se seća kako se završio pohod na istok, kako se sada moderno kaže “hitlerovske Evropske unije”. Zato Poljska i baltičke zemlje dozvoljavaju da se pretvore u još jedan, posle Ukrajine, vojni poligon. Ni u jednom drugom statusu naše najbliže zapadne komšije nisu interesantne. Ako žele da ponovo nestanu sa karte sveta — to će biti njihov izbor, izjavio je beloruski lider.

Minsk vidi „agresivnu demonstraciju sile“ u NATO vežbama kod svojih granica, ali čini sve da smanji tenzije u regionu.

-Znate i sami — nadomak naših granica odvija se serija vežbi pod nazivom "Branilac Evrope 2025". Obim i blizina manevara su pretnja: 25.000 NATO vojnika — kako su sami naveli — i oko 3.000 jedinica naoružanja i tehnike, na svega deset do petnaest kilometara od naše granice. To nije ni rastojanje za jedan napad — to je praktično već na našoj teritoriji. Vidimo te "branitelje" u punom ofanzivnom sjaju, ali nećemo reagovati na agresivnu demonstraciju sile. Činimo sve kako bismo snizili tenzije u regionu“, izjavio je predsednik Belorusije.

U tom kontekstu, kako je istakao predsednik, doneta je odluka o promeni parametara vojnih vežbi Oružanih snaga Savezne države „Zapad 2025“.



-Smanjili smo brojnost trupa gotovo za polovinu i premestili lokaciju vežbi dublje u unutrašnjost naše teritorije, na stotine kilometara od granice, zaključio je Lukašenko.

