Snažne eksplozije u skladištu vatrometa u SAD: Sve odletelo u vazduh, 7 osoba nestalo, POŽAR BUKTI (VIDEO)

Sedmoro ljudi se vodi kao nestalo nakon eksplozije skladišta vatrometa u Espartu, severozapadno od Sakramenta, saopštili su zvaničnici.

Vatrogasci su reagovali na poziv u 17.50, gde su zatekli brojne eksplozije i požare.

Skladište je potom eksplodiralo, a snimci iz helikoptera prikazali su beli dim pre nego što je usledila ogromna eksplozija, piše En-Bi-Si njuz (NBC News).

"Sedmoro ljudi se još vodi kao nestalo", izjavili su vatrogasni okrug Esparto i Državna vatrogasna služba.

Explosion at fireworks warehouse in Yolo County, California captured on live TV pic.twitter.com/QPgEdeenwu

Stanovnicima okolnih područja naređeno je da se evakuišu.

"Danas postoji manji rizik, ali evakuacija je i dalje na snazi", dodali su zvaničnici.

Na snimcima na društvenim mrežama snimljen je trenutak kada je sve odletelo u vazduh.

