Društvene mreže se usijale zbog Trampovog gafa, komentari samo pljušte i NISU BAŠ POZITIVNI

Trampov poslednji ispad ponovo je otvorio rasprave o njegovom stilu komunikacije i diplomatskim veštinama, a kritičari ističu da ovakvi trenuci otkrivaju nedoslednost u praćenju gafova različitih političara...

Američki predsednik Donald Tramp izazvao je tokom vikenda lavinu podsmeha nakon što je u jednom intervjuu japanskog lidera oslovio sa „Gospodin Japan“. Kontroverzna izjava dogodila se tokom razgovora s voditeljkom Marijom Bartiromo na kanalu Fox News, a glavna tema bile su carine na uvoz proizvoda u Sjedinjene Američke Države.

Kako se približavao rok za postizanje dogovora o carinama, Tramp je objasnio svoju preferiranu metodu pregovaranja – slanje pisama umesto direktnih pregovora.

„Radije bih im samo poslao pismo, vrlo pošteno pismo, u kojem piše: čestitam, da li želite da trgujete sa Sjedinjenim Američkim Državama“, izjavio je Tramp. „Platićete carinu od 25%, ili 20%, ili 40% ili 50%. To bih radije uradio.“

BREAKING: Trump has no clue who the Prime Minister of Japan is so he calls him “Mr. Japan” in the interview. How can you negotiate with somebody if you don’t know their name? pic.twitter.com/saKnV6NEFP

Svoju poentu dodatno je objasnio koristeći poređenje sa robnom kućom: „Poslaćemo pismo i reći da bismo to smatrali velikom čašću, i evo šta morate da uradite da biste 'kupovali' u Sjedinjenim Državama“, slikovito je opisao. „Mi smo poput robne kuće, a vi ćete platiti carinu od 25%, ili vam želimo puno sreće – i to je kraj trgovinskog sporazuma.“

Trump: I'm going to send letters, that's the end of the trade deal. I could send one to Japan.

Dear Mr. Japan, here's the story. You're going to pay a 25% tariff on your cars, you know? So we give Japan no cars. They won't take our cars. pic.twitter.com/EUkysEFykV