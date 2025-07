Bujica nosila ženu 32 kilometra tokom poplava u Teksasu: Pogledajte kako je uspela da se spasi (VIDEO)

Neverovatan snimak zabeležio je trenutak kada su spasioci pronašli ženu koju je bujica odvukla 32 kilometra niz reku Gvadalupe i ostavila zarobljenu na drvetu tokom smrtonosnih poplava koje su pogodile oblast za Četvrti jul, prenosi NjuPost.

Dvadesetdvogodišnja žena pronađena je kako očajnički visi sa grana čempresa, nekoliko metara iznad tla, dok je ispod nje hučala nabujala reka, izveštava KEN5.

Jedan stanovnik mesta Center Point čuo je njene pozive u pomoć i odmah pritrčao — i to u poslednjem trenutku. Jedna grana na kojoj se držala već je bila otkinuta, a druga je počela da puca kada je čovek ugledao ženu. "Čujem te, vidim te", rekao joj je, prema navodima lokalne televizije. Muškarac, čije ime nije objavljeno, pokušao je da pozove hitnu pomoć, ali nije dobio odgovor jer je sistem bio preopterećen zbog vanredne situacije.

Umesto toga, otrčao je na ulicu i zaustavio spasilačke ekipe koje su već bile na terenu.

Spasioci su poslali čamce da dođu do žene, koja je već provela nekoliko sati zarobljena u drvetu. Do trenutka kada su stigli do nje, nivo vode je opao za oko 3 metra — što je primoralo ženu da skoči iz drveta pravo u čamac.

Neverovatno, žena je preživela sa samo nekoliko ogrebotina i modrica — što je pravo čudo s obzirom na to da je prošla preko četiri brane i izbegla frižidere, automobile i ostale predmete koje je voda nosila. Još uvek nije poznato da li su njeni članovi porodice preživeli.

U poplavama je do sada potvrđena smrt najmanje 25 osoba, dok se desetine još vode kao nestale.

