NESTALI TINEJDŽER PRONAĐEN NA PUSTOM OSTRVU! Otišao da surfuje i nestao: Ovo se događa jednom u milion slučajeva

Australijski tinejdžer, surfer koji je nestao na moru, spašen je danas nakon što je proveo noć na nenaseljenom ostrvu udaljenom oko deset kilometara od obale, objavili su zvaničnici i lokalni mediji.

Kako piše CBS News, mladić, kojeg su lokalni mediji identifikovali kao 19-godišnjeg Darsija Difholtsa, navodno je otišao da surfuje sa plaže u Vuliju, gradiću na obali, oko 480 kilometara severno od Sidneja.

Iz kuće je otišao juče posle podne.

"Kada se nije vratio kući, zabrinuti članovi porodice kontaktirali su policiju", stoji u saopštenju policije Novog Južnog Velsa.

"Skakali smo od sreće kada smo ga našli"

Policija je pokrenula potragu na kopnu i moru oko plaže Vuli, a surfer je "pronađen živ i zdrav" na malom ostrvu sledećeg dana, navodi se.

U objavi na Fejsbuku, služba "Marine Rescue NSW" napisala je da su njihovi timovi "skakali od sreće" kada su pronašli nestalog surfera.

"Kakav neverovatan ishod!", poručili su iz "Marine Rescue NSW".

Emotivan apel na društvenim mrežama

Darsi je pronađen nakon što je njegov otac Teri uputio emotivan apel na društvenim mrežama tražeći pomoć u potrazi.

"Molim svakoga ko ima plovilo sposobno za more da mi se pridruži na glavnoj rampi za čamce u Vuliju i povede me na more kako bismo pomogli u potrazi", napisao je Teri Difholts na Fejsbuku.

Prema pisanju "Sydney's Daily Telegraph", Darsi je noć proveo na ostrvu Nort Solitari, oko 11 kilometara od obale.

Spasavanje je bilo čudo i "jedan u milion", izjavio je Teri Difholts za medije, nakon što je ranije na društvenim mrežama izrazio strah od najgoreg. Njegov sin je nakon spasavanja primio medicinsku pomoć, piše CBS News.

Autor: S.M.