HOROR KAKAV SE NE PAMTI! SARA (17) UBILA MAJKU I OČUHA! Devojčica uhapšena, tela pronašla njena sestra (6): 'Šta se dešava u umu takvog deteta?'

Tinejdžerka Sara Grejs Patrik (17) iz Džordžije uhapšena je zbog sumnje da je 20. februara ove godine ubila svoju majku Kristin Brok (41) i očuha Džejmsa Broka (45).



"Sara se sama predala. Žrtve su imale prostrelne rane", navedeno je 8. jula u saopštenju šerifove kancelarije okruga Kerol, piše portal "Pipl".

Tela supružnika su pronađena u njihovoj spavaćoj sobi, izvestili su lokalni mediji u februaru.



Protiv Patrikove su podignute dve optužnice za ubistvo i dve za teško nasilje. U saopštenju se navodi da su do podizanja optužnice dovele "gomile fizičkih i digitalnih dokaza", kao i "nebrojeni razgovori sa svedocima".

