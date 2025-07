DŽIP ULETEO U PUN RESTORAN U ATINI! Ljudi u panici bežali i vrištali, ima povređenih: "Ležala sam KRVAVA, išao je pravo na nas"

Luksuzni terenac koji je bio nepropisno parkiran skotrljao se niz nizbrdicu, udario u drvo, pa uleteo u baštu restorana u atinskoj četvrti Kolonaki, pri čemu je povređeno 11 ljudi.

Prema istrazi grčke saobraćajne policije, incident se odigrao nakon što je vlasnik vozila stigao u restoran "Brunelo" i dao ključeve od auta 35-godišnjem radniku da ga parkira.

Međutim, tamo gde je parkirao, nije adekvatno osigurao ručnu kočnicu, pa se vozilo skotrljalo nizbrdo i uletelo u baštu restorana dok su ljudi jeli. Povređeno je ukupno 11 njih, koji su, srećom sa lakšim povredama, prevezeni u bolnicu KAT.

Prema rečima očevidaca, ljudi su imali sreće jer je teško SUV vozilo prvo udarilo u drvo, koje je srušilo, ali je time usporilo njegovu brzinu, piše grčko izdanje CNN-a.

Ukupno 11 osoba je prevezeno u bolnicu sa povredama.

View this post on Instagram

Petoro od jedanaest koji su prevezeni u bolnicu KAT dobilo je prvu pomoć, podvrgnuti su potrebnim testovima i pušteni kući, dok je za preostalih šestoro procenjeno da treba da budu hospitalizovani, kako je izvestio ERT.

Šokantna svedočenja

Među povređenima u nesreći je i žena, koja je morala da bude prebačena u bolnicu KAT radi prve pomoći.

- Imam prelom ruke i rebara i šavove na glavi - ali sam dobro. Automobil je krenuo da se kotrlja... Čuli smo zaglušujuću buku i neko je viknuo “auto!”. Već sam bila krvava na zemlji – rekla je ona.

- Osetila sam da automobil ide pravo na nas. Otklizala sam se da se sklonim. Spasilo nas je drvo koje mu se našlo na putu - rekla je za ERT povređena žena sa vidljivim povredama na licu.

Panic in Kolonaki: SUV Crashes into Pedestrians Outside Restaurant – 11 Injured, One Seriously https://t.co/4vBBmK8xeo pic.twitter.com/NklN3EvFbC