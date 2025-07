STRAVIČAN POŽAR U PARIZU: Gori osmospratnica! Vatru gasi 180 vatrogasaca (VIDEO)

Veliki požar izbio je danas u 12. pariskom arondismanu zahvativši jednu osmospratnicu, a oko 180 vatrogasaca nastoje da stave plamen pod kontrolu, prenose francuski mediji.

Prema prvim informacijama, u požaru nema povređenih, prenela je tv stanica Bfm.

Kako su naveli gradski zvaničnici, reč je o zgradi u izgradnji, a svi zaposleni na gradilištu brzo su evakuisani.

U gašenju požara učestvuje 60 vatrogasnih vozila, navela je vatrogasna služba.

Kako je saopštila gradska uprava u objavi na platformi X, požar je izbio na zgradi nazvanoj “Mesižer” u ulici Šarole.

Went to burn calories, ended up witnessing a massive fire near Gare de Lyon, Paris #paris pic.twitter.com/tHPGKeeKek