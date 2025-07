Gutereš reagovao na eskalaciju sukoba u Siriji: Dosta je kršenja suvereniteta!

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš osudio je izraelske vazdušne udare na teritoriju Sirije i pozvao na prekid kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Arapske Republike, saopštio je njegov portparol Stefan Džarik.

U sredu je izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio „bolnim udarima“ ukoliko sirijska vlada ne prestane sa napadima na druzijsku zajednicu u oblasti Suvejda na jugu Sirije, prenose Ria Novosti.

Sirijski televizijski kanal Syria TV javio je da su izraelski avioni izveli seriju vazdušnih udara na zgradu Generalnog štaba u centru Damaska, kao i u oblasti predsedničke palate.

I’m alarmed by continued escalation of violence in Syria & unequivocally condemn all violence against civilians.



I condemn Israel’s escalatory airstrikes & reports of the IDF's redeployment of forces in the Golan.



I call for an immediate cessation of all violations of Syria’s… pic.twitter.com/V7ModcRadX