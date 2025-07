Haos u SAD! Tramp besan na sopstvene pristalice - OVO JE RAZLOG

Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je sopstvene pristalice, koje zahtevaju da se objavi ''lista klijenata'' osuđenog pedofila Džefrija Epstina, da su naseli na ''prevaru'' demokrata.

''Njihova nova prevara je ono što ćemo zauvek nazivati prevarom Džefrija Epstina, a moje bivše pristalice su nasele na ovu glupost. Nisu naučili lekciju i verovatno nikada neće, čak ni nakon što ih je ludačka levica varala osam dugih godina", rekao je Tramp u objavi na Truth Social, prenosi Tanjug.

