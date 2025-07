AMERIKA NAORUŽAVA UKRAJINU! Tramp odobrio isporuku novih raketa 'Patriot'!

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država izglasao je nastavak vojne pomoći Ukrajini, izjavio je kongresmen Don Bejkon.

Predlog zakona HR4016 podržalo je 353 poslanika, dok je 76 bilo protiv, čime je obezbeđena snažna dvostranačka podrška za nastavak američke podrške Kijevu, naveo je Bejkon na Iksu, preneo je Unian.

Zakon sada ide na razmatranje u Senat, gde može da bude izmenjen, usvojen u postojećem obliku ili odbijen.

Ako bude potvrđen, zakon ide američkom predsedniku Donaldu Trampu na potpis.

This morning the House overwhelmingly voted to continue providing military support to Ukraine by a 353-76 vote. pic.twitter.com/TktdCiD7fs