KOBRA DUGA 6 METARA UHVAĆENA U INDIJI: Svet obilazi šok snimak, pogledajte kako se hrabra šumarka hvata u koštac sa zastrašujućom grdosijom! (VIDEO)

U Indiji uhvaćena kobra duga 6 metara.

U indijskoj državi Kerala meštani su primetili u potoku kobru dugačku šest metara. Lokalna šumarka Rošni vešto ju je uhvatila za nekoliko minuta.

U Indiji premine oko 60 hiljada ljudi godišnje od ujeda zmije, što je najviša cifra na svetu za taj uzrok smrti.

Forest Beat Officer Roshni of Paruthipalli Range bravely captured an 18-foot-long King Cobra in Anchumaruthumoot, Peppara, Thiruvananthapuram, Kerala, after locals bathing in a stream spotted it today.

