DRAMA U JEDNOM OD OMILJENIH SRPSKIH LETOVALIŠTA: Misteriozno stvorenje napalo penzionerku, pa nestalo u dubinama

Incident se dogodio u utorak, oko 11.30 časova, kada je 85-godišnju turistkinju napalo neidentifikovano morsko stvorenje, koje je zatim nestalo u dubinama.

Spasioci na dugačkoj peščanoj plaži (Playa de Palma), nadomak Palma de Majorke, odmah su podigli crvenu zastavicu i naložili kupačima da izađu iz vode. Oni su pokušali da skuterima lociraju agresivno stvorenje, ali bez uspeha.

Kasnije je utvrđeno da je penzionerki iz Italije otkinut deo kože s leve potkolenice, ali da mišićno tkivo nije oštećeno. Ona je prevezena u jednu privatnu kliniku, prenosi Metro.

Stvorenje koje je izazvalo incident još nije zvanično identifikovano, dok stručnjak za morski biodiverziteti Aniol Esteban pretpostavlja da je reč o zubatici (Pomatomus saltatrix), koju često nazivaju i “morska pirana”.

“Ne verujem da je bila ajkula, jer bi bila primećena. Statistika pokazuje da su napadi ajkula u vodama Sredozemnog mora izuzetno retki. Pretpostavljam da je napad izazvala zubatica”, kazao je.

Reč je o agresivnoj vrsti, koja je ranije nanosila povrede i ribarima. Plivanje među ovim ribama može biti rizično.

The animal has torn off part of the woman's calf. According to initial reports, it is believed to have been either a triggerfish or a blue shark. https://t.co/xmLfuAZhPS