'NEOPHODAN JE STATUS KVO' Krkobabić: Sukob na Bliskom istoku može da se reši samo pregovorima

Narodni poslanik Stefan Krkobabić istakao je danas za TV Vesti da sukob na Bliskom istoku može da se reši samo pregovornima, odnosno, da se dođe do statusa kvo.

- Stvari moraju da dođu do jedne granice, kada dođemo do toga da obe strane imaju nuklearno naoružanje, to ne bi bio nuklearni rat, to bi bio uvod u Treći svetski rat. Mi tako nešto do sada nismo imali na taj način, da se izolovano dešavaju... Sećamo se Hirošime i Nagasakija... Ovo sada bi bilo nepojmljivo i novo - rekao je on.

Vidimo kakva će uloga biti SAD, a biće kakva je oduvek bila... One su zauzele svoj pravac u svim dešavanjima Izraela i Irana, i stali su na stranu Izraela, ali su gledali da sami reše neka njihova bitna pitanja, rekao je Krkobabić.

- To je bombardovanje ona 4 famozna postrojenja, ostalo je Izrael uradio sam. Iran tu kaže da štete nije bilo, a Izrael kaže da su postrojenja uništena. To je sve borba medija, kako da se nametne neka priča. Imamo dve ozbiljne i organizovane države, i od jedne i od druge može da se uči. Rukovodstvo Izraela je pokazalo da ima jasan politički stav. Na niovu vlade imaju ko su neprijatelji i koji su ciljevi i kratkoročn i dugoročni - naveo je on.

Krkobabić kaže da od ovog trenutka nema povratka nazad, a Izrael svaki napad vidi kao napad na svoju egzistenciju, rekao je Krkobabić potom.

- U 21 veku su sve strane ogoljene, znamo ko su neprijatelji, ko uz kga stoji, U šta će ovo da vodi u budućnosti videćemo. Ali, mora da vodi u rešavanje problema... To može i posredstvom Trampa, koji ima želju da se kurs interesa pomeri na Kinu sa Bliskog istoka i Ukrajine... - dodaje Krkobabić.

