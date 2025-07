DRAMA NA NAJVEĆEM KRUZERU NA SVETU: Radnik IZBO koleginicu, pa SKOČIO sa broda

Radnik sa kruzera, tridesetpetogodišnji član posade iz Južne Afrike, skočio je u more i poginuo nakon što je u četvrtak više puta izbo svoju dvadesetosmogodišnju koleginicu. Incident se dogodio na brodu "Icon of the Seas" kompanije "Royal Caribbean" dok je plovio kroz Bahame.

Povređena žena, takođe član posade, zadobila je više ubodnih rana, ali se nalazi u stabilnom stanju zahvaljujući brzoj intervenciji medicinskog tima na brodu.

Snimci pokazuju kako spasioci pretražuju more u potrazi za muškarcem koji je skočio preko palube. Njegovo telo je pronađeno, medicinari su pokušali reanimaciju, ali je proglašen mrtvim na licu mesta.

- Jedan član posade je povređen, ukazana mu je pomoć na brodu i trenutno je stabilno. Nažalost, drugi član posade je preminuo nakon što je skočio preko broda - saopštila je kompanija "Royal Caribbean".

Svi putnici dobili su takozvani "Oscar alert" - obaveštenje da je osoba pala u more. Brod se odmah okrenuo ka San Salvadoru, oko 200 milja istočno od Nasaua, kako bi pokušali da ga spasu, preneo se britanski Metro.

Kruzer je bio na sedmodnevnom putovanju i trebalo bi da se vrati u Majami u subotu. "Icon of the Seas" je najveći kruzer na svetu, dugačak 365 metara, kapaciteta do 7.600 putnika i težine 250.800 tona.

- Upućujemo iskreno saučešće porodici i najbližima preminulog člana posade. Zbog poštovanja njihove privatnosti, nemamo više detalja - dodala je kompanija.

Autor: Iva Besarabić