HOROR U SUPERMARKETU! Muškarac (42) nožem izbo 11 ljudi u Volmartovoj prodavnici! (FOTO+VIDEO)

Jeziva scena u Volmartovoj prodavnici u Traverze Sitiju u Mičigenu. 11 osoba ranjeno u napadu nožem, osumnjičeni uhapšen.

Najmanje 11 osoba je povređeno u subotu u napadu nožem koji se dogodio u Volmartovoj prodavnici u Traverze Sitiju u Mičigenu, saopštili su zvaničnici.

Osumnjičeni se nalazi u pritvoru, objavila je Državna policija Mičigena na platformi X. Šerif okruga Grand Traverze, Majkl D.Šea, izjavio je da osumnjičeni odranije nije bio poznat policiji.

Nasumičan napad, motiv još nepoznat

Na konferenciji za medije u subotu, šerif je rekao da napad izgleda kao nasumičan čin, bez unapred izabranih žrtava. Nije želeo da komentariše da li se radi o slučaju povezanom sa mentalnim zdravljem napadača.

Šestoro u kritičnom stanju, petoro teško povređeno

Portparolka bolnice Munson Healthcare, Ketrin Djuji, izjavila je da se svih 11 osoba zbrinjava u bolnici Munson Medical Center zbog rana zadobijenih u napadu nožem. Šestoro je u kritičnom stanju, dok je petoro u ozbiljnom stanju.



Šerif je dodao da još ne zna uzrast žrtava, ali da ne misli da je iko od njih zaposlen u Volmartu.



Incident je počeo kod kase u Volmartovoj prodavnici. U 16:43 sati po lokalnom vremenu, 42-godišnji muškarac ušao je u prodavnicu u opštini Garfild sa nožem skakavcem i izbo ukupno 11 ljudi. Prema navodima Šerifove kancelarije okruga Grand Traverze, osumnjičeni je delovao sam.

Građani pomogli u hapšenju napadača u roku od tri minuta



Napadač, inače stanovnik Mičigena, uhapšen je za samo tri minuta zahvaljujući brzoj reakciji građana. Nije povređen prilikom hapšenja. Policajac iz šerifove kancelarije stigao je na mesto događaja u roku od nekoliko minuta i uhapsio napadača.

