Tesla i Samsung spajaju snage: Mask najavio 'džinovsku fabriku' i revolucionarni projekat!

U nastojanju da povrati izgubljene pozicije u globalnoj trci za proizvodnju čipova, Tesla je sklopila ugovor sa kompanijom Samsung Elektroniks vredan 15,2 milijarde evra za proizvodnju naprednih AI čipova.

Time se obnavljaju nade za odloženi Samsungov projekat fabrike u Teksasu i pruža preko potrebna podrška njegovom gubitaškom poslovanju sa čipovima po narudžbini.

Mask potvrdio partnerstvo

Generalni direktor Tesle Ilon Mask potvrdio je saradnju u ponedeljak putem platforme X.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.



Samsung currently makes AI4.



TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.