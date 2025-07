MEDVED NAPAO MUŠKARCA, JEDVA SE IZVUKAO: Nakon snažnog ujeda, zver se povukla! Žena svedočila STRAVIČNIM KRICIMA

Nekoliko sekundi kasnije, nakon što je bio u neposrednoj blizini dva slatka mala medveda, ogromni medved pojavio gotovo niotkuda, kako je rekao, i a da on to nije primetio, i napao ga u deliću sekunde

Četrdesetčetvorogodišnji muškarac u selu Agiofilo, grčkom gradu Kalambaka, doživeo je apsolutni užas kada ga je napao medved usled čega je odlučio u trenutku da se bori za svoj život — a potom i da se izbori sa medvedom kako bi se spasao.

U stvari, njegova supruga je takođe bila prisutna incidentu i, iako nije imala vizuelni kontakt sa napadom, čula je vriske svog muža, koji je izašao je gotovo nepovređen iz napada ogromne životinje.

Četrdesetčetvorogodišnjak albanskog porekla, Janis Fustani, koji živi u Agiofilu 30 godina, kako je opisao, otišao je kasno popodne prošlog utorka, 22. jula, sa suprugom u šetnju do crkve Svete Paraskeve, koja se nalazi oko tri kilometra od sela.

Dok su se vraćali iz kapele do auta, čuo je buku u šumi i, misleći da su to divlje svinje, pojurio je ka mestu, ostavljajući za sobom suprugu koja je stajala pored auta.

- Moja žena i ja smo otišli u crkvu ispred Agiofila. Ostavio sam auto pored puta i moja žena i ja smo pešačili do auta. Čuo sam buku i pomislio sam da su to divlje svinje i otišao sam do mesta gde sam čuo buku dok je moja žena ostala u autu, što je bilo 100 metara iznad. Spustio sam se četiri do pet metara sa puta na padinu i video dva mala medveda - opisao je Fustani govoreći na veb stranici - izjavio je muškarac.

"Pojavio se niotkuda!"

Međutim, to su bili njegovi poslednji mirni trenuci pre nego što je doživeo apsolutni užas, jer se nekoliko sekundi kasnije, nakon što je bio u neposrednoj blizini dva slatka mala medveda, ogromni medved pojavio gotovo niotkuda, kako je rekao, i a da on to nije primetio, i napao ga u deliću sekunde.

- Čim sam video dva mala medveda, krenuo sam da odem, povukao sam se i odjednom je majka medvedica bila pored mene. Nisam je video. Bila je skoro pored mene. Nisam znao šta da radim, nisam mogao da odem. Krenula je pravo na mene - rekao je.

Četrdesetčetvorogodišnjak je ipak zadržao prisebnost i pokušao da napusti mesto događaja, iako je veliki medved očigledno bio agresivan zbog prisustva svoja dva mladunčeta. Međutim, pokušavajući da se mirno povuče, okliznuo se na padini i pao, dok se i medvedica okliznula sa njim.

- Bilo je malo nizbrdo i ja sam se okliznuo, a ona se okliznula na mene, ja sam se okliznuo na nju. Napravili smo nekoliko salta - rekao je Fustani, koji je pokušavao da se zaštiti od velike životinje koja ga je na kraju ugrizla, kako je rekao, zubima nisko na stomaku u predelu prepona - nastavio je.

Čini se da su krici četrdesetčetvorogodišnjaka i smirenost koju je pokazao bili razlog zašto ga je medvedica ostavila i vratila se svojim mladuncima, nakon što su se oboje skotrljali niz padinu.

- Čim je otišla, odmah sam ustao i izašao na ulicu. Nisam shvatio da me je povredila. Shvatio sam to kada sam stigao do auta i video da me je rastrgla zubima - rekao je, dodajući da njegova supruga, kako je rekao, nije imala vizuelni kontakt sa incidentom, ali je čula njegove vriskove.

Hitno prevezen u bolnicu

Četrdesetčetvorogodišnjak je, uz pomoć brata i supruge, prevezen u lokalni Dom zdravlja, a odatle kolima hitne pomoći u bolnicu gde mu je rana zašivena i ukazana mu je prva pomoć.

Danas se Fustani oporavlja od povreda, iako, kako je rekao, "ne osećam mnogo bolove" i sa apsolutnim mirom opisuje ekstremni incident koji ga je mogao koštati života.

- Uplašio sam se kada sam je iznenada video pored sebe, jer nisam znao gde da trčim, nisam imao put za bekstvo. Nije prvi put u životu da sam video medveda. Ima ih mnogo ovde u selu, mi koji radimo u šumi i na farmama, poput mene, navikli smo da viđamo medvede - dodao je.

U Agiofilu, sa 300 stalnih stanovnika, posete medveda i divljih svinja su uobičajena pojava, što je potvrdio i predsednik zajednice, Eftimios Karajanis, koji se zabrinuo čim je obavešten o incidentu.

- Srećom, čovek je dobro, sa samo lakšim povredama - rekao je, dodajući da "kako se stočarstvo smanjuje, divlje životinje se šire. Najveći problem sa medvedima je u proleće kada se probude iz hibernacije i ulete u kokošinjce i jedu piliće".

