OBRT U SLUČAJU UBISTVA SRBINA U NAPULJU: U fokusu istrage njegovi prijatelji

Državljanin Srbije (51) preminuo je pre dva dana usled teških telesnih povreda koje je zadobio u tuči u Napulju. Italijanski istražitelji sada su utvrdili da je do sukoba došlo između ubijenog Srbina i dvojice njegovih sunarodnika koji su tokom tuče zadobili lakše povrede.

Iako se isprva sumnjalo da su trojica Srba povređena u sukobu sa drugom grupom muškaraca, italijanske nacionalnosti, istraga je utvrdila da su se oni zapravo međusobno posvađali i potukli.

Ulična tuča, podsetimo, dogodila se 26. jula, tri sata iza ponoći u Ulici Via Trst, koja se nalazi na obodu grada Napulja. Od zadobijenih povreda Srbin je preminuo, a njegova dva prijatelja tom prilikom su hospitalizovana.

Kamere snimile tuču

- Prva informacija koja se pojavila nakon ubistva, bila je da su se Srbi sukobili sa nekim Italijanima, i da je kobne udarce srpski državljanin zadobio od strane člana suparničke grupe. Međutim, nakon što su istražitelji detaljno pogledali sve nadzorne kamere koje se nalaze u ulici gde se dogodila tuča, utvrđeno je da su se zapravo tri Srbina u alkoholisanom stanju potukla međusobno - navode italijanski mediji i dodaju:

- Tačno je, da je prvo došlo do sukoba sa Italijanama, ali u baru u kom su prethodno pili. Ali se sukob navodno, nastavio između Srba ispred bara koji se nalazi na raskrsnici ulica Via Trst i Via Leopardi. Srbi su se međusobno udarali rukama i nogama i to se navodno, vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera. Obdukcija je pokazala da je ubijeni Srbin imao brojne povrede po telu, a da je udarac u glavu bio koban, smrtonosan.

U modricama

Ubijeni je nađen u lokvi krvi na ulazu u prodavnicu mešovite robe koju drži ukrajinski državljanin, navode lokalni mediji.

- Nakon prijave da muškarac nepomično leži na ulici karabinjeri su odmah izašli na teren, kao i ekipa Hitne pomoći. Muškarac je imao vidljive povrede po celom telu, i odmah je ustanovljeno da je smrt nasilna - pišu mediji i dodaju da su dvojica Srba sanitetom prevezena u lokalnu bolnicu, a i oni su na sebi imali brojne vidljive povrede i modrice.

- Za sada nije poznat motiv sukoba, ali se veruje da je sukobu kulminirao alkohol. Istragu vodi Kancelarija javnog tužioca u Noli, koja se do sada nije zvanično oglasila povodom ovog incidenta. Međutim, kako saznajemo, ispituju se svedoci i prikupljaju se još neki snimci sa nadzornih kamera.

Kako su potom naveli, nije isključeno da se preduzmu neke mere protiv dvojice povređenih muškaraca iz Srbije, koji za sada nisu privedeni.

