PRVE SLIKE MASAKRA U NJUJORKU! Napadač iz BMW-a pucao po prolaznicima (FOTO+VIDEO)

Jedan policajac iz Njujorka nalazi se među četvoro ljudi ubijenih u pucnjavi koja se dogodila juče popodne u neboderu u centru Menhetna.

Prema navodima policije, napadač Šejn Devon Tamura (27) doputovao je iz Las Vegasa u Njujork, a motiv njegovog napada za sada nije poznat. Nakon pucnjave pronađen je mrtav, a vlasti su navele da je reč o samoubistvu. U njegovom automobilu pronađeno je oružje.

Među mrtvima i policajac

Tamura je parkirao BMW ispred zgrade i sa puškom M4 u rukama ušao u poslovni objekat. Čim je kročio u predvorje, zapucao je na policajca njujorške policije (NYPD) koji je obezbeđivao zgradu. Pucao je i na ženu koja je pokušala da se sakrije iza stuba, a potom je, prema rečima policijske komesarke Džesike Tiš, „nasumično pucao po predvorju“.

Nakon toga je ušao u lift, a kada se kabina ponovo spustila u prizemlje, propustio je jednu ženu iz lifta da izađe neozleđena. Zatim se popeo na sprat gde se nalaze upravne kancelarije i nastavio da puca u hodniku, pre nego što je izvršio samoubistvo.

