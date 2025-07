BRAČNI PAR UBIJEN PRED DECOM NA PLANINARENJU! Sa ćerkicama šetali po prirodi, a onda je usledio MONSTRUOZAN NAPAD

Jedan bračni par ubijen je tokom planinarenja sa decom u parku u Arkanzasu. Tragedija se dogodila u Devils Den državnom parku. Deca su dobro.

Bračni par, Klinton Brink (43) i Kristen Brink (41), ubijeni su dok su u subotu popodne planinarili sa svoje dve ćerke, starosti sedam i devet godina, u Devils Den državnom parku, saopštila je Državna policija Arkanzasa.

Policija je oko 14:40 časova primila dojavu o telima dve osobe na pešačkoj stazi. Ubrzo potom su pronađeni mrtvi.

Deca nepovređena, zbrinuta kod rodbine

Njihove ćerke nisu povređene i sada su bezbedno smeštene kod članova porodice, navode vlasti.

Porodica: "Poginuli su kao heroji, štiteći svoju decu"

U saopštenju porodice Brink navodi se da je par "poginuo herojski, štiteći svoje male devojčice".

- Zaslužuju pravdu. Večno će živeti u našim srcima - dodala je porodica i zatražila privatnost dok "tuguju i uče kako da žive s novom stvarnošću".



Nedavno preseljenje u Arkanzas

Par se preselio u Arkanzaspre samo tri nedelje, nakon što su ranije živeli u Kaliforniji i istočnoj Montani, izjavila je Klintonova sestra Karina Hačins.

Uzrok smrti još nepoznat

Državna laboratorija Arkanzasa trenutno radi na utvrđivanju uzroka smrti. Vlasti za sada nisu objavile kako je par ubijen niti koji bi mogao biti motiv napada.



Potraga za osumnjičenim

Osumnjičeni je opisan kao belac, srednje građe, koji je nosio košulju dugih rukava, tamni kačket, naočare za sunce i crni ranac. Takođe je imao rukavice bez prstiju.

Moguće da je povređen tokom napada

Policija veruje da je napadač možda zadobio povrede tokom incidenta i da je pobegao iz parka u crnom automobilu sa četiri vrata, verovatno marke Mazda. Registarske tablice bile su prekrivene selotejpom. Veruje se da se osumnjičeni odvezao na putu 170 ili 220.

Poziv svedocima i zatvaranje parka

Policija poziva sve koji su se u to vreme nalazili u ili oko parka, a koji su koristili pametne telefone ili GoPro kamere, da se jave i dostave snimke. Devils Den državni park zatvoren je do daljeg.

