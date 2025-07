Razoran zemljotres izazvao cunami u Rusiji, Japan i Havaji naredili HITNU EVAKUACIJU! Milioni ljudi u opasnosti

Snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni koji je pogodio Daleki istok Rusije izazvao je cunami, Japan i Havaji naredili su evakuaciju.

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale pogodio je grad Petropavlovsk na Kamčatki, a prema prvim izveštajima ima i povređenih, objavili su ruski mediji.

Prvi talas cunamija pogodio je Kurilska ostrva, a cunami visine od 3-4 metra udario je u poluostrvo Kamčatka.

Guverner Sahalinske oblasti Valerij Limarenko saopštio je da su stanovnici evakuisani na viša područja dok pretnja od novih talasa ne prestane u potpunosti.

Upozorenja na cunami i za evakuaciju izdata su i za Japan, Havaje, zapadnu obalu SAD i druge pacifičke zemlje, objavila je agencija AP.

Američki sistem za upozoravanje na cunami takođe je izdao upozorenje na "opasne talase cunamija"u naredna tri sata. Talasi visine preko tri metra mogući su duž nekih obala Rusije i Ekvadora, dok su talasi visine 1-3 metra mogući u Japanu, na Havajima, u Čileu i Solomonskim Ostrvima, navodi se.

Tlo se ne smiruje, pa je nakon ovog zemljotresa u istoj oblasti zabeležena serija jakih potresa.

A massive 8.7 magnitude earthquake rocks Russia’s Kamchatka Peninsula triggering 4m high tsunami waves.



Heavy losses in infrastructures.



Evacuations underway across Kamchatka and Japan’s eastern coast.



Worst quake in decades! #Earthquake #Tsunami pic.twitter.com/zaE9bCwe86