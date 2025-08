EKSPLOZIJE KOD NAJVEĆE NUKLEARKE U EVROPI, VIJE SE DIM! Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) se oglasila o METI napada na Zaporožje

Tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) užje, koji su dolazili iz obližnjeg pomoćnog objekta nakon što je prijavljen napad na nuklearku.

Kijev indipendent podseća da se elektrana Zaporožje, najveći nuklearni objekat u Evropi i jedan od deset najvećih na svetu, nalazi se pod ruskom okupacijom od marta 2022. godine.

Marijano Grosi, generalni direktor IAEA, kazao je da je tim stručnjaka ove agencije UN juče čuo eksplozije i video dim kako dolazi iz pravca objekta.

Osoblje elektrane je obavestilo tim da je pomoćni objekat pogođen u napadu granatama i dronovima oko devet časova ujutru po lokalnom vremenu, što se poklapa sa vojnim aktivnostima koje je osoblje IAEA moglo da čuje.

