Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je razgovarao sa Žilijenom Lerisonom, regionalnim šefom Međunarodnog crvenog krsta, i zatražio njegovo učešće u isporuci hrane i medicinske pomoći izraelskim taocima u Gazi.



„Hamasova laž o gladi odjekuje širom sveta, dok naši taoci trpe stvarnu, sistematsku glad, kao i brutalno fizičko i psihološko zlostavljanje“, rekao je Netanjahu zvaničniku Crvenog krsta.

„Svet ne može da stoji po strani pred šokantnim scenama koje podsećaju na nacističke zločine“, dodao je izraelski premijer.

Prema podacima izraelskih vlasti, u Gazi se još uvek nalazi 50 talaca, a veruje se da je samo 20 živo.

Hamas je u subotu objavio svoj drugi video za dva dana u kojem se pojavljuje izraelski talac Evjatar David.

