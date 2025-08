Hiljade zaraženih, uvedene mere kao u doba korone: Šta se dešava u Kini?

U Kini, u provinciji Guangdong, od jula je zabeleženo više od 7.000 slučajeva virusa čikungunja, koji prenose komarci, što je podstaklo mere slične onima tokom pandemije kovida-19.

U gradu Foshanu, koji je najteže pogođen, pacijenti s čikungunjom moraju da ostanu u bolnici, gde će im kreveti biti zaštićeni mrežama protiv komaraca. Mogu biti otpušteni tek nakon što test bude negativan ili nakon nedelju dana boravka, piše BBC.



Virus se širi ubodom zaraženog komarca, a uzrokuje temperaturu i jake bolove u zglobovima, koji ponekad mogu trajati godinama. Iako retke u Kini, epidemije čikungunje česte su u južnoj i jugoistočnoj Aziji i delovima Afrike.



Osim Foshana, najmanje 12 drugih gradova u južnoj pokrajini Guangdong prijavilo je zarazu. Samo u proteke sedmice zabeleženo je skoro 3.000 slučajeva.

U ponedeljak je Hong Kong prijavio svoj prvi slučaj, 12-godišnjeg dečaka koji je dobio temperaturu, osip i bolove u zglobovima nakon putovanja u Foshan u julu.

Virus nije zarazan i širi se samo kada zaraženu osobu ubode komarac, koji zatim grize i druge.

Zvaničnici kažu da su svi prijavljeni slučajevi dosad bili blagi, a 95 odsto pacijenata otpušteno je u roku od sedam dana. Ipak, slučajevi su doveli do određene panike, s obzirom na to da virus nije široko poznat u zemlji.

"Ovo je zastrašujuće. Dugotrajne posledice zvuče vrlo bolno", napisao je jedan korisnik na kineskoj društvenoj mreži Weibo.

Vlasti širom pokrajine Guangdong obećale su da će preduzeti jake mere kako bi zaustavile širenje bolesti. Osobe sa simptomima poput groznice, bolova u zglobovima ili osipa pozivaju na to da posete najbližu bolnicu kako bi bili testirani na virus.

Vlasti su naložile stanovnicima da uklone stajaću vodu iz svojih domova, poput one u saksijama za cveće, aparatima za kafu ili rezervnim bocama, a preti im kazna do 1.200 evra ako to ne učine.

Takođe, puštaju džinovske "komarce slonove" koji mogu da prožderu manje insekte koji šire čikungunju, ali i vojsku riba koje jedu komarce. Prošle sedmice zvaničnici u Foshanu pustili su 5000 ovih riba koje se hrane larvama u gradska jezera. U nekim delovima grada čak koriste dronove kako bi otkrili izvore stajaće vode.

Neki su uporedili te mere s onima uvedenima tokom pandemija korona virusa i doveli u pitanje njihovu nužnost.

"Ovo se čini tako poznato... Ali je li zaista potrebno?", napisao je jedan korisnik na Weibo.

Drugi je napisao: "Koja je svrha karantina? Nije valjda da će zaraženi pacijent onda da grize druge ljude?"

Podsetimo, Kina je tokom pandemije kovida uvela stroga ograničenja, uključujući prisiljavanje ljudi u karantinske kampove i zatvaranje stambenih zgrada i celih naselja u kratkom roku na dane ili čak nedelje.

Šta je čikungunja?

Većina ljudi koje ubode zaraženi komarac razviće simptome čikungunje u roku od tri do sedam dana. Osim temperature i bolova u zglobovima, ostali simptomi uključuju osip, glavobolju, bolove u mišićima i oticanje zglobova.

U većini slučajeva pacijenti će se osećati bolje u roku od nedelju dana. Međutim, u težim slučajevima bol u zglobovima može trajati mesecima ili čak godinama. U riziku od teže bolesti su novorođenčad, starije osobe i osobe s postojećim zdravstvenim problemima, poput bolesti srca ili dijabetesa. Ne postoji lek, ali smrtni slučajevi od čikungunje su retki.

Virus je prvi put identifiovan u Tanzaniji 1952. godine. Zatim se proširio na druge zemlje subsaharske Afrike i jugoistočne Azije. Do danas je zabeleženo u više od 110 zemalja.

Najbolji način sprečavanja širenja virusa je smanjenje stajaće vode koja omogućuje razmnožavanje komaraca, savetuje Svetska zdravstvena organizacija.

Autor: S.M.