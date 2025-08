(VIDEO) 'NISAM MOGLA PODNETI DA POGLEDAM ĆERKU' Jezivi detalji saslušanja majke koja je devojčicu (3) BACILA U MORE: Uhvatila me je PANIKA

Nakon šest sati saslušanja, 32-godišnja Alžirka je pritvorena zbog sumnje da je ubila svoju trogodišnju ćerku, čije je telo pronađeno na plaži u Palajo Faliro kod Atine. Majka se suočava s optužbama za ubistvo s predumišljajem i porodično nasilje.



Majka negira optužbe, da je ubila ćerku i tvrdi da je smrt deteta rezultat nesreće u kući. Podsetimo, trogodišnja Džena pronađena je mrtva kako pluta u ranim jutarnjim satima u nedelju, 27. jula, na plaži kod Atine, a danima se nije znao njen identitet.

Opsežnom policijskom istragom i analizom sigurnosnih kamera otkriveno je da je majka ostavila ćerku na plaži i ubrzo otkriven njen identitet.

Majka tvrdi da je dete umrlo posle pada u kupatilu. U panici, odlučila je da telo odnese na plažu, što je, kako kaže, bila pogrešna odluka.

"Čula sam tup udarac"

„Džena je pala u kupatilu dok sam donosila vodu. Pokušala sam da je povratim, ali nisam uspela. U panici sam odlučila da je odnesem dete na plažu. Znam da je to bila greška i kajem se, ali dete je već bilo mrtvo“, izjavila je majka tokom saslušanja.

Optužena je izjavila na saslušanju da je, dok je išla da donese devojčici vodu, čula udar i otišla u kupatilo gde je pronašla devojčicu na podu, pomogla joj je, ali je devojčica ponovno pala i izgubila svest.

- Džena i ja smo ušle pod tuš da se okupamo. Zamolila me je za vodu i kada sam otišla u kuhinju da joj je donesem, čula sam tup udarac kao da je pala. Brzo sam se okrenula i videla je kako leži na podu i grči se. Zagrlila sam je i pokušala je vratiti svesti i vratila se nekoliko minuta kasnije. Vratile smo se u kupaonicu i ona je ponovo pala i izgubila svest. i koliko god se trudila, nisam mogla da je povratim. Mislila sam da je Džena mrtva. Uhvatila me panika, bila sam uplašena. U tom trenutku ono što sam mislila bilo je da odem na more. Bila je to moja greška i žalim zbog toga, ali ona je već bila mrtva - rekla je Alžirka na saslušanju.

"Ušla sam u more i ostavila Dženu"

Što se tiče kretanja do plaže, izjavila na saslušanju da je stigla tramvajem do nje.

- Kupovala sam na kiosku, a zatim smo otišli na plažu. Deca su se igrala na igralištu, a zatim sam se vratila na plažu, ušla sam u more i ostavila Dženu. Nisam mogla podneti da se okrenem i pogledam ćerku.

Optužena poriče da je u prošlosti zlostavljala dete, uprkos odlučnom svedočenju njenog prijatelja koji je izjavio da je video kako tuče devojčicu. Odbrana je zatražila dodatne analize kako bi se utvrdilo da li su povrede nastale pre ili posle smrti. Takođe se čekaju rezultati histoloških i toksikoloških analiza, koje će u potpunosti rasvetliti okolnosti detetove smrti i razjasniti da li je trogodišnjakinja umrla od utapanja, ili je već bila mrtva kako tvrdi majka.

Ostalo dvoje dece daće udomiteljima

Dvoje starije dece, uzrasta pet i četiri godine, trenutno su u zbrinuta u bolnici „Agia Sofija“. Planira se njihovo premeštanje u ustanovu ili hraniteljsku porodicu. Deca dobijaju psihološku podršku i, prema izveštajima, dobro se prilagođavaju novoj situaciji. Majka je molila da deca budu vraćena u njenoj porodici u Alžir

Javnost i dalje prati slučaj s velikim interesovanjem, dok se postavlja pitanje kako će pravosudni sistem rešiti ovu kompleksnu situaciju.

Ostalo dvoje dece daće udomiteljima

Dvoje starije dece, uzrasta pet i četiri godine, trenutno su u zbrinuta u bolnici „Agia Sofija“. Planira se njihovo premeštanje u ustanovu ili hraniteljsku porodicu. Deca dobijaju psihološku podršku i, prema izveštajima, dobro se prilagođavaju novoj situaciji. Majka je molila da deca budu vraćena u njenoj porodici u Alžir

Javnost i dalje prati slučaj s velikim interesovanjem, dok se postavlja pitanje kako će pravosudni sistem rešiti ovu kompleksnu situaciju.

