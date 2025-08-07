Dogovoren sastanak Putina i Trampa!

Rusija i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o sastanku predsednika dveju zemalja, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u narednim danima, a rad na pripremi samita je započeo, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov novinarima.

"Na predlog američke strane, u principu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno sastanka predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa", rekao je diplomata.

"Sada zajedno sa našim američkim kolegama započinjemo konkretan rad", dodao je Ušakov.

Podsetimo, juče se Trampov izaslanik Stiv Vitkof sastao u Moskvi sa Vladimirom Putinov. Njihovi razgovori trajali su tri sata. Nakon toga se oglasio Tramp i rekao da su održani "veoma dobri razgovori".

