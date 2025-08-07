AKTUELNO

Fidan i Lavrov razgovarali o pregovorima Rusije i Ukrajine

Ministar spoljnih poslova Turske, Hakan Fidan, razgovarao je telefonom sa šefom ruske diplomatije, Sergejem Lavrovom, naveli su u danas turski mediji, pozivajući se na izvore iz Ministarstva spoljnih poslova Turske.

Prema navodima istih izvora, dvojica ministara razgovarala su o situaciji u vezi sa pregovorima između Rusije i Ukrajine, prenosi TASS.

Sledeća nedelja je određena kao orijentir za sastanak ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, rekao je ranije danas pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov. On je rekao da je mesto samita određeno, ali da će naknadno biti saopšteno.

Kao jedno od mogućih mesta za sastanak pominje se Turska, ali su iz administracije predsednika Erdogana, za RIA novosti saopštili da "nemaju takve informacije".

Prethodno je američki predsednik, Donald Tramp, izjavio da postoji "vrlo dobra perspektiva" za održavanje samita uskoro sa Rusijom koji bi mogao dovesti do okončanja rata u Ukrajini, a u telefonskom razgovoru rekao je evropskim liderima da bi nakon tog susreta usledili trilateralni razgovori sa ruskim liderom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

