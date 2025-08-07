Rubio: Sada bolje razumemo uslove Moskve za okončanje rata u Ukrajini

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Vašington ima bolje razumevanje uslova pod kojima bi Moskva bila spremna da okonča rat u Ukrajini nakon što se američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

''Prvi put od početka rada ove administracije imamo konkretne signale toga šta bi Rusija tražila kako bi okončala rat. Ključni elementi okončanja rata biće teritorije'', rekao je Rubio, prenosi Rojters.

On je rekao da će američki predsednik Donald Tramp i Putin možda razgovarati telefonom u naredna dva dana, ali da ne zna hoće li se njih dvojica zaista sastati sledeće nedelje, pošto to zavisi od toga koliko napretka obe strane budu ostvarile.

''Danas je bio dobar dan, ali tek nas čeka mnogo posla, mnogo prepreka treba prevazići'', naveo je Rubio u sredu.

Kad je reč o potencijalnom uvođenju narednog paketa sankcija SAD Rusiji, on je rekao da će Tramp o tome doneti odluku u narednih ''dan ili dva''.

''Još nismo u fazi da Tramp donese odluku o tome'', rekao je Rubio.

Prethodno je Rojters preneo, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Bele kuće, da do sastanka Putina i Trampa može doći već sledeće nedelje, ali da još nije određena lokacija potencijalnog sastanka.

Zvaničnik je naveo da je ruska strana izrazila zainteresovanost za sastanak sa Trampom, kao i da je Tramp otvoren prema ideji trilateralnog sastanka sa Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Prethodno je Njurok tajms javio da Tramp planira da se sa Putinom sastane već početkom sledeće nedelje.

Izvor je rekao da bi nakon toga Tramp trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, kao i da su sa time upoznati evorpski lideri koji su učestvovali u telefonskom razgovoru Trampa i Zelenskog.

Tramp je ranije u sredu saopštio da je danas da je njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof napravio veliki napredak u današnjim pregovorima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

On je na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social) naveo da je o rezultatima razgovora Vitkofa i Putina u Moskvi obavestio pojedine evropske saveznike i da se sa svima saglasio da se rat u Ukrajini mora okončati.

Vitkof u Moskvi u sredu sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a Putinov pomoćnik Jurij Ušakov rekao je da je na sastanku bilo reči o ukrajinskoj krizi i izgledima za mogući razvoj strateške saradnje između SAD i Rusije.

Sastanak je, kako je naveo Ušakov, bio veoma koristan i konstruktivan.