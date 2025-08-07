Tramp: Postoje velike šanse za susret sa Putinom i Zelenskim možda već iduće sedmice

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da postoji "vrlo dobra perspektiva" za održavanje samita uskoro sa Rusijom koji bi mogao dovesti do okončanja rata u Ukrajini, a u telefonskom razgovoru rekao je evropskim liderima da bi nakon tog susreta usledili trilateralni razgovori sa ruskim liderom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

"Danas smo imali neke veoma dobre razgovore sa predsednikom Putinom i postoji veoma dobra šansa da bismo mogli da završimo - kraj, put se završava, kraj tog puta", rekao Tramp u Ovalnom kabinetu kada su ga pitali o šansama za sastanak u bliskoj budućnosti, prenosi Si-En-En (CNN).

On je istakao da je taj put bio dug i nastavlja da bude dug, ali postoji velika šansa da će uskoro doći do sastanka.

Trampovi komentari usledili su nakon sastanka u Moskvi između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stiva Vitkofa - iako je Tramp naglasio da nije bilo "proboja" između njih dvojice i odbio da komentariše kada je upitan o vremenskom okviru za sporazum.

Ranije, nakon sastanka Putina i Vitkofa, Tramp je u telefonskom razgovoru rekao evropskim liderima da želi uskoro da se sastane - potencijalno već sledeće nedelje - sa Putinom, nakon čega bi usledili trilateralni razgovori sa ruskim liderom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Izvor iz evropske vlade takođe je potvrdio sadržaj poziva.

Dva zvaničnika Bele kuće rekla su za CNN da je Putin predložio sastanak sa Trampom tokom ličnog susreta ruskog lidera sa Vitkofom u Moskvi.

Trampov tim je odmah počeo da planira ove sastanke, prema rečima dvojice zvaničnika Bele kuće. Iako bi putovanje predsednika i veliki sastanak sa dva svetska lidera obično zahtevali vreme za planiranje, ovi zvaničnici su primetili da Tramp poziva svoj tim da brzo deluje.

Lokacija još nije dogovorena, ali se razmatra nekoliko opcija, prema Beloj kući. Rečeno je da bi razgovori mogli da se održe već sledeće nedelje ili u naredne dve nedelje.

Prethodno je Njurok tajms javio da Tramp planira da se sa Putinom sastane već početkom sledeće nedelje.

Izvor je rekao da bi nakon toga Tramp trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, kao i da su sa time upoznati evorpski lideri koji su učestvovali u telefonskom razgovoru Trampa i Zelenskog.

Tramp je ranije u sredu saopštio da je njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof napravio veliki napredak u današnjim pregovorima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

On je na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social) naveo da je o rezultatima razgovora Vitkofa i Putina u Moskvi obavestio pojedine evropske saveznike i da se sa svima saglasio da se rat u Ukrajini mora okončati.

Iz Bele kuće saopšteno je da je sastanak Vitkofa i Putina dobro prošao, ali da Vašington i dalje planira da Moskvi uvede sankcije u petak.

''Rusi žele da nastave razgovor sa Sjedinjenim Američkim Državama. Očekujemo da nove sankcije budu uvedene u petak'', rekao je zvaničnik Bele kuće.

Vitkof se u Moskvi u sredu sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a Putinov pomoćnik Jurij Ušakov rekao je da je na sastanku bilo reči o ukrajinskoj krizi i izgledima za mogući razvoj strateške saradnje između SAD i Rusije.

Sastanak je, kako je naveo Ušakov, bio veoma koristan i konstruktivan.

To je bila peta poseta Vitkofa Rusiji od početka godine.

Poslednje dve posete bile su 11. i 25. aprila, kada se sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.