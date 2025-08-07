AKTUELNO

PAO VISEĆI MOST! Užasna nesreća kod turističke atrakcije

Najmanje pet osoba je poginulo, a 24 su povređene u nesreći koja se dogodila na visećem mostu u turističkom području na severozapadu Kine, u Autonomnoj ujgurskoj oblasti Sinđang, saopštile su lokalne vlasti.

Do nesreće je došlo u 18.18 časova po lokalnom vremenu, u okrugu Džaosu, u severnom delu oblasti, kada je puklo jedno od nosećih užadi mosta, usled čega se platforma nagnula i 29 ljudi je palo sa mosta, navodi kineska novinska agencija Sinhua.

Od ukupno povređenih, 22 osobe su zadobile lakše povrede, dok su dve osobe teže povređene.

Svi povređeni su odmah prevezeni u lokalne bolnice i, kako su saopštile vlasti, niko od njih nije u životnoj opasnosti.

Turistički kompleks je zatvoren, a istraga o uzrocima nesreće je u toku.

