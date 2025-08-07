AKTUELNO

Svet

Turska neće dozvoliti uspostavljanje 'terorističke zone' duž granice sa Sirijom

Izvor: Tanjug

Turska je izrazila i zabrinutost zbog aktivnosti Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima na severu Sirije, uz poruke da neće dozvoliti uspostavljanje bilo kakve "terorističke zone" duž svoje granice.

SDF ne deluje u skladu sa dogovorom postignutim ranije ove godine sa sirijskom vladom o uključivanju u državne institucije, a nedavni sukobi između te grupe i sirijskih snaga štete jedinstvu Sirije, saopštio je danas izvor iz turskog Ministarstva odbrane.

Turska, Sirijske demokratske snage vidi kao terorističku organizaciju i više puta je isticala da očekuje njeno razoružanje i integraciju u sirijski državni aparat, u skladu sa pomenutim dogovorom, prenosi Rojters.

"Nije nam promaklo da je glas terorističke organizacije SDF postao sve glasniji, ojačan sukobima na jugu Sirije", rekao je neimenovani zvaničnik Ankare, aludirajući na prošlomesečne sukobe između Druza i Beduina.

