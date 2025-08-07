UNICEF apeluje na neometan pristup i finansijsku podršku za spašavanje dece u Gazi

Dečiji fond Ujedinjenih nacija (Unicef) apelovao je danas da se obezbedi neometan pristup i hitna finansijska podrška za spasavanje dečjih života u Gazi.

Kako se navodi u saopštenju organizacije, od početka sukoba, više od 50.000 dece je ubijeno ili povređeno, gotovo svako dete je raseljeno - domovi su im uništeni, porodice razdvojene, a detinjstvo obeleženo dubokom traumom, a sada se suočavaju i sa pogoršanjem uslova za život, uključujući ozbiljnu i sve težu krizu nedostatka hrane.

Akutna neuhranjenost u pojedinim oblastima, naročito u gradu Gaza, pogađa više od 16,5 odsto dece, a oko 320.000 dece mlađe od pet godina nalazi se u riziku od akutne neuhranjenosti - mnogi među njima bez ikakvog pristupa pomoći.

Navodi se da su timovi Unicefa od početka sukoba ostali su prisutni na terenu i, zajedno sa partnerima, svakodnevno dostavljali pomoć kako u hrani tako i u lekovima, međutim nakon prekida primirja u martu, situacija se dramatično pogoršala, jer je ulazak pomoći ozbiljno ograničen.

"Infrastruktura je uništena, putevi su nesigurni, skladišta u ruševinama, a više od milion dece danas živi bez osnovnih uslova za preživljavanje. UNICEF-u trenutno nedostaje čak 70 odsto sredstava neophodnih za obezbeđivanje zdravstvene zaštite i hrane za decu u Gazi. Bez hitne podrške, još više dece će biti izloženo opasnosti od teške neuhranjenosti, a mnogi neće preživeti", navodi se u apelu Unicefa uz link na koji svi zainteresovani mogu da uplate donacije:

https://donacije.unicef.rs/kampanja/kriza-u-gazi-deci-je-hitno-potrebna-pomoc