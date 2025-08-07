Udarna vest u svetu: Objavljen Putinov odgovor na Trampov ultimatum - OVO SU DETALJI

Predsednik Rusije Vladimir Putin ne planira da ispuni zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da do 8. avgusta pristane na rešenje sukoba u Ukrajini, saznaje agencija Rojters pozivajući se na izvore bliske Kremlju.

Tramp je zapretio da će, ukoliko se rat ne zaustavi u narednim danima, uvesti stroge sankcije Rusiji, uključujući i carine od 100 odsto na proizvode iz svih zemalja koje sa Moskvom trguju, piše Rojters.

Tri izvora iz Kremlja otkrivaju da Putin ne namerava da menja kurs i da je uveren u uspeh vojne operacije. Kako navode, ruski predsednik ne veruje da bi nove američke mere mogle imati ozbiljan efekat na ekonomiju Rusije.

- Svestan je da bi mogao izgubiti šansu da popravi odnose sa Zapadom, ali vojni ciljevi su apsolutni prioritet - rekli su sagovornici Rojtersa.

Jedan izvor je izrazio sumnju da će Tramp zaista sprovesti najavljene mere, podsećajući da i ranije nije ispunjavao slične pretnje.

Mir tek nakon osvajanja ključnih teritorija

Prema navodima iz Kremlja, Putin smatra da se razgovori o miru mogu otvoriti tek kada Rusija uspostavi punu kontrolu nad Donjeckom i Luganskom Narodnom Republikom, kao i nad Zaporoškom i Hersonskom oblasti.

U međuvremenu, specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof boravi u Moskvi, pokušavajući da ubedi Kremlj da pristane na prekid sukoba. Tramp je ranije najavio da će njegov predstavnik stići u rusku prestonicu samo nekoliko dana pre isteka roka koji je postavio Vašington.

Autor: S.M.