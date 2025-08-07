Bivši muž oteo ženu ispred kafića u kom je radila, pa je ubio: Deca mesec dana pre toga trpela teror

U ponedeljak uveče, u mestu Kišineu-Kriš, županija Arad, u Rumuniji, dogodio se stravičan zločin.

Ženu, koja je radila kao konobarica u jednom baru, nasilno je odvedeo i ubio bivši partner. Incident se odigrao oko 21:30 časova, kada je muškarac, prema prvim informacijama, odvukao ženu i ugurao je u automobil, nakon čega se odvezao u nepoznatom pravcu.

Prema podacima policije, žena je bila nasilno uvučena u vozilo ispred lokala gde je radila, a muškarac joj je tom prilikom prignječio ruke prozorom. Slučaj je preuzelo Tužilaštvo pri Okružnom sudu u Aradu, a protiv osumnjičenog se vodi istraga za krivična dela ubistvo i protivpravno lišavanje slobode.

Kako su naveli iz policije, telefonom je prijavljeno da je žena nasilno odvedena od strane bivšeg partnera iz bara u kojem je radila, nakon čega je nestala.

Formiran je poseban tim za potragu, a zahvaljujući intenzivnoj istrazi, osumnjičeni star 35 godina iz mesta Sintea-Mare lociran je i uhapšen u obližnjem selu. Tela žrtve pronađeno je između Sintea-Mare i Kišineu-Kriš, bez znakova života.

Istragom je utvrđeno da su žrtva i osumnjičeni imali zajedničku prošlost i dve maloletne ćerke. U prethodnom periodu, muškarac je bio nasilan prema ženi i deci. Dana 3. jula, u jednom lokalu u mestu Ineu, navodno je fizički napao svoje ćerke, dok je dva dana kasnije napao i bivšu partnerku.

Za zaštitu devojčica tada je izdat privremeni nalog o zaštiti, koji je 14. jula potvrđen sudskim putem. Međutim, žena je odbila da bude uključena u mere zaštite.

Osumnjičeni se trenutno nalazi na saslušanju, dok nadležne službe nastavljaju istragu u cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog zločina.

Ovo ubistvo u Kišineu-Kriš predstavlja najmanje 31. slučaj femicida prijavljen u Rumuniji od početka godine. U većini slučajeva, žrtve su bile žene koje su ubili njihovi muževi, bivši supružnici ili partneri.

Autor: S.M.