Tramp sad preti i Indiji: Ove zemlje su najveći kupci jeftine ruske nafte

Američki predsednik Donald Trump pozvao je Kinu i Indiju da prekinu s kupovinom ruske nafte jer time, prema njegovim rečima, pomažu finansiranje rata koji Kremlj vodi protiv Ukrajine.

Tramp je pokrenuo ovo pitanje kao deo svojih napora da izvrši veći pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina da pristane na prekid vatre.

Međutim, jeftina ruska nafta koristi rafinerijama u ovim zemljama, koje na ovaj način zadovoljavaju svoje energetske potrebe, i za sada ne pokazuju nameru da odustanu od takve prakse.

Tri zemlje prednjače u uvozu ruske nafte

Kina, Indija i Turska postale su najveći uvoznici ruske nafte, koja je pre sankcija uglavnom išla u zemlje Evropske unije. Odluka EU da bojkotuje većinu ruske nafte koja stiže morem od januara 2023. godine izazvala je drastičnu promenu u tokovima nafte - iz Evrope u Aziju, piše Independent.

Od tada je Kina postala najveći ukupni kupac ruskih energenata, sa uvozom vrednim oko 219,5 milijardi dolara, uključujući naftu, gas i ugalj. Slede je Indija sa 133,4 milijarde dolara i Turska sa 90,3 milijarde dolara. Zanimljivo je da je, pre ruske invazije na Ukrajinu, Indija uvozila relativno male količine ruske nafte.

S druge strane, Mađarska, iako članica Evropske unije, i dalje uvozi deo ruske nafte putem cevovoda. Mađarski premijer Viktor Orban je više puta kritikovao sankcije protiv Rusije, dodatno ističući podele unutar EU po ovom pitanju.

Atraktivna jeftinija nafta

Glavni razlog zašto mnoge zemlje nastavljaju da kupuju rusku naftu je jednostavan - ona je jeftinija. Pošto se ruska sirova nafta prodaje po nižoj ceni od međunarodnog referentnog nivoa, Brent sirove nafte, rafinerije mogu da ostvare veće marže profita prerađujući je u proizvode kao što su dizel gorivo, benzin i lož ulje.

Prema podacima Kijevske škole ekonomije, Rusija je samo u junu zaradila 12,6 milijardi dolara od izvoza nafte. Uprkos naporima Grupe sedam (G7) da ograniči ruske prihode kroz ograničenje cena, Moskva nastavlja da ostvaruje značajan profit.

Ograničenje cena predviđa da brodarske i osiguravajuće kompanije odbijaju da rukuju pošiljkama ruske nafte čija cena prelazi dogovoreni prag. Međutim, Rusija je u velikoj meri uspela da zaobiđe ove mere koristeći takozvanu „flotu u senci“ - starije brodove, osiguravače i trgovinske partnere registrovane u zemljama koje ne sprovode sankcije.

Prema procenama Kijevskog instituta, ruski izvoznici nafte bi ove godine mogli da ostvare čak 153 milijarde dolara prihoda. Fosilna goriva ostaju najveći pojedinačni izvor prihoda za ruski državni budžet. Prihodi od izvoza podržavaju vrednost rublje i omogućavaju Rusiji da kupuje stranu robu, uključujući oružje i ključne komponente potrebne za njegovu proizvodnju, piše Tportal.

