DRAMA NA MORU! Jezivo stvorenje ugrizlo devojčicu za nogu i povuklo u dubine – borba za život koja je šokirala sve! (VIDEO)

Devetočasovna devojčica Korale Olsen doživela je pravi horor nakon što ju je napao morski lav dok je učila da surfuje u letnjem kampu na popularnoj plaži Asilomar, Kalifornija

Korale je bila u vodi sa bratom i sestrom kada je morsko stvorenje postalo agresivno, ugrizlo je za nogu i povuklo pod vodu, prenosi Mirror.

Šokantan trenutak napada morskog lava

“Bili smo prilično daleko od obale kada je morski lav prošao ispod nogu instruktora, a zatim došao do mene, ugrizao me i povukao pod vodu,” ispričala je devojčica. Osetila je jak bol i počela da vrišti u panici.

Instruktor Aleks De Marinjak odmah je reagovao kada je čuo njene povike. “Uhvatio sam troje dece i svi smo uspeli da izađemo na obalu,” rekao je za lokalne medije.

Korale je odmah nakon napada primila prvu pomoć na plaži, a potom je prevezena u obližnju bolnicu gde su joj dijagnostikovane modrice i tragovi ugriza na nozi.

Njena sestra Skaj, koja je bila uz nju u trenutku incidenta, kaže da je bila veoma zabrinuta i pomagala joj da se smiri tokom pregleda.



Instruktor tvrdi da je napad izuzetno redak

Instruktor surfovanja De Marinjak kaže da nikada u svojoj dugogodišnjoj karijeri nije doživeo sličan incident. “Surfujem u ovim vodama od svoje šeste godine i nikada nisam video ništa slično,” izjavio je. Veruje da je morski lav reagovao iz teritorijalnih razloga.

Iako morski lavovi izgledaju slično fokama, poznati su po svojoj većoj veličini i jačini. Napadi morskih lavova na ljude su retki, ali stručnjaci upozoravaju da ove divlje životinje mogu biti nepredvidive, posebno ako se osećaju ugroženo ili pokušavaju da zaštite svoju teritoriju.

Autor: D.B.