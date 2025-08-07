NEMAČKA EKONOMIJA POD PRITISKOM: Broj bankrota porastao za 64 odsto, male firme prve na udaru

Broj stečajeva među pravnim licima u Nemačkoj dostigao je u julu zabrinjavajući nivo — čak 1.588 firmi proglasilo je bankrot, što predstavlja skok od 12 odsto u odnosu na jun i čak 64 odsto više u poređenju sa prosekom iz jula u periodu pre pandemije (2016–2019), pokazuje izveštaj Instituta za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH).

Uprkos činjenici da se većinom radi o manjim kompanijama, što donekle umanjuje direktan rizik po radna mesta, ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi ova brojka mogla da bude samo uvod u još ozbiljniju jesen.

– Visina ovih ranih pokazatelja je neuobičajena i ukazuje na to da ćemo i tokom jeseni beležiti visoke stope stečajeva – izjavio je predstavnik IWH Štefen Miler.

Novi uređaj za čišćenje vašeg doma bez napora - evo gde ga možete nabaviti u SrbijiOglas

Posebnu pažnju stručnjaka privukli su tzv. rani indikatori, koji ukazuju na verovatnoću stečajeva sa vremenskim pomakom od dva do tri meseca. Ti pokazatelji su u julu 2025. dostigli najviši nivo od januara 2020. godine, i čak za osam odsto nadmašili prošlogodišnji maksimum.

Ovakav razvoj situacije stavlja dodatni pritisak na ekonomiju Nemačke, koja se i dalje bori sa posledicama inflacije, skupih energenata i slabe industrijske potražnje, prenosi Blic Biznis/Tanjug.

Autor: D.B.