Orban: Potreban hitan samit Rusije i Evrope za okončanje rata u Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da bi Rusija i Evropa trebalo što pre da održe samit radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini.

Orban je pozdravio najavu sastanka predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, sledeće nedelje, ističući da su prekid vatre i ukidanje sankcija mogući samo ako se dva lidera dogovore, preneo je MTI.

Takođe je naglasio da je Mađarska još pre nekoliko godina predložila da umesto lidera evropskih institucija, nemački kancelar i francuski predsednik predstavljaju EU na razgovorima u Moskvi ili da se samit održi na neutralnoj teritoriji.