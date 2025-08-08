Vetar olujne jačine zaustavio plovidbu u Grčkoj, hiljade turista čeka prevoz: Ovo je situacija u Egejskom moru

Saobraćaj trajekata u Egejskom moru u Grčkoj danas je obustavljen zbog vetra olujne jačine, koji dostiže brzinu od 60 kilometara na sat, usled čega na hiljade turista nisu mogle da krenu prema planiranim destinacijama.

Zabrana plovidbe, koja će biti danas na snazi najmanje do 13 sati po lokalnom vremenu, važi u svim velikim lukama na Atici, a još plove samo trajekti na nekoliko linija u oblasti Argosaronikos, prenosi Juronjuz.

Lučke vlasti čekaju da se vetar stiša kako bi zabrana plovidbe mogla da bude ukinuta.

U luci Rafina obustavljene su plovidbe prema ostrvima Kikladi, iako su izleti prema Marmariju na ostrvu Kos nastavljeni prema planu.

Trajekti ne saobraćaju iz Pireja, dok je u luci Lavrio obustavljena plovidba u pravcu Kitnosa i Agija Marine i Nea Stire.

Hiljade putnika jutros nisu mogle da krenu na put zbog obustave plovidbe i čekaju da krenu prema svojim destinacijama.

Grčka obalska straža savetovala je putnicima da provere kod kompanije čiji trajekt treba da ih preveze kada će biti omogućeni novi polasci, kao i da izbegavaju luke gde je došlo do zagušenja saobraćaja.

Meteorološka služba je prognozirala da će jak vetar trajati najmanje do nedelje, što bi moglo uticati na saobraćaj trajekta.

Zbog toga su nadležni preporučili turistima da kontaktiraju lokalne lučke vlasti i kompanije pre polaska na put.

